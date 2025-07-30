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卓揆引鐵道安全喻現況 國家有必須打破的平行線關係

2025/07/30 16:56

行政院長卓榮泰（右）與文化部長李遠試乘鐵道園區的火車。（記者胡舜翔攝）行政院長卓榮泰（右）與文化部長李遠試乘鐵道園區的火車。（記者胡舜翔攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕行政院長卓榮泰今（30）日出席國家鐵道博物館開幕儀式，談到火車做為全世界第2安全的交通工具，奠基於永遠保持平行線的2條軌道，但在民主國家，做為國家的主人，反而不能是平行線，必須拉近距離、多溝通，才能用國家更整體的力量，跟全世界交流。

卓揆說，眾所周知，鐵道火車是全世界第二安全的交通工具，因為它的鐵軌是永遠的平衡、穩定，而且方向穩定，就在這種平衡、穩定跟方向感當中，成為一個人人信賴的安全的交通工具，軌道是兩條永遠的平行線，它的兩條平行線代表著安全，「交通上我們要求的就是這樣的安全，但是在國家不同意見的交流上，我們不能永遠保持兩條永遠的平行線。」

卓揆認為，大家做為國家的主人，就像坐在火車上的每個國人，必須要在意見的交流當中，掌握住方向，且拉近彼此的距離，「打破國家這種平行線的關係，多多交流，我覺得有助於未來。」在觀光事業推廣上，也要用國家更整體的力量，向全世界交流、讓全世界來宣傳台灣。

卓揆說，「台灣這個國家是一個經得起考驗，面對風雨，也可以在考驗、檢討當中自我調整，也會自我交換各種不同意見，讓我們融合成一體的民主化的國家。」

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