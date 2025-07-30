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寫人生、畫世界！高雄「青年國際沙龍」與青年分享跨域創作歷程

2025/07/30 18:03

作家張人杰分享自身從工程師轉職為創作者的歷程，鼓勵青年勇於探索多元職涯路徑，並以文字作為理解世界與自我表達的媒介工具。（高市青年局提供）作家張人杰分享自身從工程師轉職為創作者的歷程，鼓勵青年勇於探索多元職涯路徑，並以文字作為理解世界與自我表達的媒介工具。（高市青年局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局「青年國際沙龍」今在駁二登場，邀請台灣作家張人杰、法國藝術家克里斯，以「創作人生~用書寫、用繪畫，留下痕跡」為題，與青年朋友分享跨域創作經驗。

今沙龍上半場由工程師轉型作家的張人杰開講，除分享從理工男到文學創作的自身經歷，也提出職涯轉彎的觀察和建議；他提到「職涯並非直線，而是一條探索與選擇交織的路徑」，並分享旅居柬埔寨與美國期間，如何在語言、文化與價值觀的落差中，重新找到創作根基與定位。

來自法國的藝術家克里斯（Christopher Boyd） 透過繪畫分享他眼中的台灣日常，引導青年從畫作中，以不同視角去欣賞生活中被忽略的美好。（青年局提供）來自法國的藝術家克里斯（Christopher Boyd） 透過繪畫分享他眼中的台灣日常，引導青年從畫作中，以不同視角去欣賞生活中被忽略的美好。（青年局提供）

法國插畫家克里斯（Christopher Boyd）曾設計高雄「2025法國生活節」主視覺，他以畫筆記錄眼中的台灣風景，從早餐店、騎樓到巷弄角落，細膩捕捉在地風景與人情；他說：「在法國，人們習慣放慢步調感受生活；而台灣的熱情與緊湊節奏，讓人驚訝又著迷。」，即使存在語言隔閡，仍選擇以畫作作為溝通媒介。

講者與青年聽眾近距離交流創作心得，並透過對話建立文化理解與創意激盪，為「國際青年日系列活動」的首場沙龍畫下精彩句點。（高市青年局提供）講者與青年聽眾近距離交流創作心得，並透過對話建立文化理解與創意激盪，為「國際青年日系列活動」的首場沙龍畫下精彩句點。（高市青年局提供）

美籍青年John Santangelo表示，過去總認為寫作是文科生專長，但從張人杰分享中看見理性邏輯也能轉化為動人的故事；學員李子欣提到克里斯以插畫捕捉台灣日常，讓她看見生活細節與溫度，想記錄平凡中的美好。

青年局表示，「青年國際沙龍」將於8月12、13日續辦「創作、創業、創品牌，從世界找到自我定位」及「說出國際觀、拍出世界共鳴」兩場活動，相關資訊可追蹤青年局FB、IG及LINE官方帳號（@youth.kcg）。

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