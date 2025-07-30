雲林表演廳8月休館23天更新空調設備 4節目受影響調整檔期

雲林表演廳8月3至25日休館進行空調管線更新工程，共有4表演節目受影響。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣文化觀光處表演廳為縣內少數專業型表演場域，2022年完成長達2年的整修後重新開幕，不過近日卻傳出空調設備故障。文觀處長陳璧君指出，8月3至25日因應設備、管線一併更新，將有2節目延期、1節目更換地點、1節目取消。

雲林表演廳1987年落成，為縣內專業型表演場館，2020年縣府斥資逾1億進行大幅度整修，包括汰換舞台專業設備、地板全面更新，並將音響反射板換新，打造專業聲學空間，觀眾席座椅增大椅座及背靠等工程，經2022年完成並重新啟用。

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雲林表演廳8月3至25日休館進行空調管線更新工程，共有4表演節目受影響。（記者李文德攝）

文觀處近日公告，因空調系統整修，下月3至25日原定在雲林表演廳演出節目檔期有所調整，原8月9日演出的真雲林閣掌中劇團《小葉夜未眠》延期到9月7日下午2點半演出、8月16日雲集打擊樂團《樂聚》改至9月14日下午2點半演出，地點皆不變。

另外，8月17日斗高校友管樂團「第23屆音樂會」提前一天，訂於8月16日晚上7點半在北港文化中心家湖廳演出；8月24日「天賴之音 媽媽教我的歌」則取消演出。

陳璧君說，表演廳空調已超過30年未更新，近日因設備故障，經專業廠商評估需連同管線一併更新，因此8月3日起共有23天暫時休館整修。

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