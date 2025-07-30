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本土客籍畫家蔡蔭棠文資作品「歸鄉」 重建台灣藝術史重要一環

2025/07/30 18:44

新竹縣長楊文科手捧著美術館的鎮館之寶~蔡蔭棠在1926年創作的首件油畫作品〈新埔〉。（記者黃美珠攝）新竹縣長楊文科手捧著美術館的鎮館之寶~蔡蔭棠在1926年創作的首件油畫作品〈新埔〉。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣本土客籍畫家蔡蔭棠707件不同時期的創作加上1,500多件個人文獻資料從美國回鄉歸根，今起舉辦紀錄特展。台南市立美術館前館長潘襎、台灣藝術史研究學會理事長廖新田不約而同推崇，認為這是重建台灣藝術史很重要的一環。

台南市立美術館前館長潘襎說，蔡蔭棠的畫風自由奔放，很多畫作會先有水彩，用即興性的筆觸和色塊，把大自然的多樣性帶入畫中。（記者黃美珠攝）台南市立美術館前館長潘襎說，蔡蔭棠的畫風自由奔放，很多畫作會先有水彩，用即興性的筆觸和色塊，把大自然的多樣性帶入畫中。（記者黃美珠攝）

潘襎說，蔡蔭棠一生創作時間漫長，從前往日本留學後回台任教再旅美，早期作品風格近「後印象派」，戰後畫風更加嚴謹，色彩上比較厚實。而隨著不斷創作和視野開闊，他對大自然的表現變得更為奔放和自由。特別其作品很多都會先有水彩，用即興性的筆觸和色塊把大自然所具有的多樣性融、匯進到畫裡，這在台灣美術史上獨具一格。

潘襎用「10萬里歸鄉路，2世代新竹情」來形容蔡蔭棠作品的回台，肯定「歸鄉~蔡蔭棠作品返鄉紀錄特展」另層重大意義就在：一個地方性的政府竟能做到這麼全面、豐富的工作，同樣在台灣美術史上值得寫一筆，後續引起的迴響也精采可期。如同現在當大家聽到音樂、提到蕭邦就會想到波蘭一樣，他期待未來大家看到蔡蔭棠，就會想到新竹縣。

台灣藝術史研究學會理事長廖新田說，就是「3心、6意」才成就了旅美本土客籍畫家蔡蔭棠的作品歸鄉，這件台灣美術史上的大事。（記者黃美珠攝）台灣藝術史研究學會理事長廖新田說，就是「3心、6意」才成就了旅美本土客籍畫家蔡蔭棠的作品歸鄉，這件台灣美術史上的大事。（記者黃美珠攝）

廖新田則用「3心、6意」看待這件台灣美術史上的大事。他認為這件美事，是因新竹縣對蔡蔭棠家族都很「感心」，具備「雄心」和遠見，才能「齊心」把歸鄉之事做好。而這一切應是老天安排的「天意」，新竹縣有「誠意」，蔡蔭棠的作品有「美意」，專案小組盤點過程中用了很多「心意」，新竹縣未來應該會很「得意」擁有好的館藏硬體和軟體，至於在天上的蔡蔭棠應該會很「滿意」。#

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