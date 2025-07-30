秋季限定！第三屆馬祖國際藝術島９月啟動 ５０+件作品解鎖戰地島嶼新形象

第三屆馬祖國際藝術島將於9月5日至11月16日登場。（文總提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由連江縣政府與文化總會共同主辦的第三屆馬祖國際藝術島，以「拍楸——你的海洋，我的陸」為策展主題，將於9月5日至11月16日登場，展期長達73天，為歷屆最天數最長的一次。邀集台灣、日本、韓國、馬來西亞、澳洲、西班牙、加拿大等9國地區，超過55組藝術團隊，於四鄉五島展出50多件作品，打造台灣規模最大的跳島藝術慶典。

「拍楸」（pha-jiu）源自馬祖閩東傳統捕魚技藝，意指集結全村力量打下竹樁、定錨漁網。連江縣長王忠銘指出，藝術島正如同辦「季頭」，全島動員，與藝術家和居民共築文化願景。文化總會秘書長李厚慶則形容，藝術島是「吹進島嶼的風」，連結品牌與跨界合作，如全家便利商店、台虎精釀、iPASS一卡通與馬祖高粱，讓藝術滲透日常生活。

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參與過三屆的文化部政務次長李靜慧表示，馬祖藝術島將藝術與文化、生活領域的完美結合，非常推薦登島的旅人安排欣賞。（記者董柏廷攝）

今年策展聚焦3大主題：「島嶼的馬祖」、「前線馬祖」、「海洋的馬祖」，從歷史、軍事與自然的交錯記憶，重塑馬祖島嶼敘事。文化部政務次長李靜慧指出，藝術島不只有展覽，更有文化設施的長期耕耘，包括梅石演藝廳的落成與表演藝術的深度交流，讓藝術真正融入馬祖生活，非常推薦登島的旅人安排欣賞，

文化總會秘書長李厚慶表示，藝術島，是一個慢慢耕耘的長期計畫。（文總提供）

文化總會李厚慶秘書長表示，以5屆10年為計畫的藝術島，是一個慢慢耕耘的長期計畫，而文總的角色就像是外來的風，將各方事物吹到在地的土，持續將各種可能的連結帶進島上。

第3屆馬祖國際藝術島「拍楸－你的海洋，我的陸」展現將藝術與文化、生活領域的完美結合。詳詢馬祖藝術島官網。（https://portaly.cc/matsubiennial）

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