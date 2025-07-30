馬祖國際藝術島3天2夜這樣玩！搭「黃魚公車」穿梭北竿南竿 必拍10亮點公開

東引祥記商店將展出走路草農／藝團《常備記憶》。此為示意圖。（文總提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由連江縣政府與文化總會共同主辦的第３屆馬祖國際藝術島，將於9月5日至11月16日登場，展期73天將四鄉五島變身為超大型藝術舞台。從澳口到北竿、東引，隨處可見融合歷史與日常的藝術裝置。

遊客不妨規劃3天2夜跳島之旅，從南竿出發，一探藝術家彭雅倫在梅石營區特約茶室創作的《白馬非馬》，透過空間與敘事交織女性與島嶼的記憶片段，繼續前往南竿舊體育場，欣賞日本藝術家柳幸典的《哥吉拉計畫2025》，這也是場館拆除前最後一次開放，留下重要藝術軌跡。

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藝術家陳界仁將於西莒中正堂（昔前線電影院）帶來作品《帝國邊界II-西方公司》。此為示意圖。（文總提供）

藝術家甘銘源在澳口以竹編裝置《拍楸－簍光・竹影》呼應馬祖傳統捕魚文化，白天隨光影變化，夜晚則被打亮成如同「竹影之海」。另一亮點是藝術家劉致宏的回歸之作，他與黃貞燕、郭美君共同策劃「十人十海」，在橋仔五間排帶來《漁汐》與《魚漬》，將漁村記憶轉化為藝術語言。

「黃魚公車」由藝術家鄒駿昇設計，將穿梭南、北竿之間的蜿蜒公路，展開島嶼旅程。此為示意圖。（文總提供）

接著，搭乘由設計師鄒駿昇打造的「黃魚公車」前往北竿，穿越蜿蜒山路，欣賞島嶼的壯闊景色，參觀由台電團隊策劃的「軍魂1975時間美術館」，結合北竿軍魂電廠與40據點歷史，帶領觀眾穿越戰備島嶼的過往。同島另一亮點為攝影家陳敬寶策展的《神人之際，縹幻之島》，透過錄像與圖像重構北竿地貌與神話想像，具強烈藝術氛圍。

群青建築師事務所設計，佇於建築師事務所監造之《海上鋼琴吧 — 南竿53據點》完工後將首度開箱。（文總提供）

此外，國際藝術家還有加拿大台裔藝術家李佩珊在南竿26據點展出《不是誰的棋子，我們是…》，用裝置與影像探討權力對弈下的邊緣角色；日本雙人組Ken & Julia Yonetani則以《生命之網》創作釣線裝置，象徵人類與海洋不可分割的命運。

加拿大台裔藝術家李佩珊在南竿26據點展出《不是誰的棋子，我們是…》。（文總提供）

亦不可錯過，東引祥記商店展出走路草農／藝團《常備記憶》，西莒中正堂則有陳界仁的《帝國邊界II-西方公司》。無論是科技藝術家黃心健的《彼岸之聲》、還是跨國合作的藍曬風箏工作坊，預計都將成為馬祖藝術島的拍照、打卡熱點。詳詢馬祖藝術島官網。（https://portaly.cc/matsubiennial）

展出期間，民眾可跟著台電公共藝術團隊策劃的展演，走入北竿軍魂電廠及40據點，探訪「軍魂1975時間美術館」。（文總提供）

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