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超狂聯名！馬祖國際藝術島限定啤酒、霜淇淋、一卡通這幾款必收

2025/07/30 23:38

臺虎精釀推出海波浪皮爾森，是馬祖國際藝術島限定版啤酒。（文總提供）臺虎精釀推出海波浪皮爾森，是馬祖國際藝術島限定版啤酒。（文總提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由連江縣政府與文化總會共同主辦的第三屆馬祖國際藝術島，以「拍楸——你的海洋，我的陸」為策展主題，將於9月5日至11月16日登場，不只在展覽內容上大升級，連生活周邊也變身為創意展場。主辦單位更攜手全家便利商店、臺虎精釀、iPASS一卡通、馬祖酒廠、和泰集團旗下品牌去趣、iRent、yoxi等，共同推出一系列「藝術島限定商品」與合作企劃，讓旅客即便不進展場，也能在日常生活中遇見藝術。

馬祖國際藝術島與台灣插畫家WHOSMiNG首次合作推出限定款 iPass一卡通。（文總提供）馬祖國際藝術島與台灣插畫家WHOSMiNG首次合作推出限定款 iPass一卡通。（文總提供）

文化總會秘書長李厚慶表示，以5屆，共10年為計畫的藝術島，是一個慢慢耕耘的長期計畫，而文總的角色就像是外來的風，將各方事物吹到在地的土，持續將各種可能的連結帶進島上。因此「今年我們將許多大眾生活中常見的品牌跨界結合。」例如全家便利商店、臺虎精釀、iPASS一卡通、去趣、yoxi、iRent，還有馬祖人引以為傲的馬祖高粱，希望透過這些合作，讓更多人對馬祖國際藝術島產生興趣，即使不曾踏上馬祖，也能在生活中感受到藝術島的存在。

馬祖國際藝術島與台灣插畫家WHOSMiNG、藝術家伊祐．噶照首次共同合作推出限定款 iPass一卡通。（文總提供）馬祖國際藝術島與台灣插畫家WHOSMiNG、藝術家伊祐．噶照首次共同合作推出限定款 iPass一卡通。（文總提供）

受矚目的聯名商品包括臺虎精釀為藝術島特製的啤酒包裝，將馬祖風景與策展意象融合於瓶身設計，搭配限定口味，僅於島上販售；全家便利商店則推出限定茶葉蛋、霜淇淋與拿鐵飲料，結合馬祖在地特色與藝術視覺，打造專屬選物體驗。

全家商店與馬祖藝術島攜手合作，推出老酒風味茶葉蛋、老酒風味拿鐵以及老酒風味霜淇淋。（文總提供）全家商店與馬祖藝術島攜手合作，推出老酒風味茶葉蛋、老酒風味拿鐵以及老酒風味霜淇淋。（文總提供）

一卡通（iPASS）亦推出限量紀念版卡片與套組，讓跳島旅程從搭船開始就充滿儀式感；馬祖國際藝術島紀念包裝版本的高粱酒，期待吸引不少酒友收藏；和泰集團旗下的去趣與yoxi提供藝術路線推薦與包車導覽服務，iRent則支援島內交通接駁，成為藝術移動的延伸體。

馬祖藝術島將推出紀念包裝版本的高粱酒。（文總提供）馬祖藝術島將推出紀念包裝版本的高粱酒。（文總提供）

限定商品不只為旅程增添樂趣，也讓藝術島的記憶成為可攜帶、可分享的風景。所有藝術島限定商品與品牌合作詳情，將於馬祖國際藝術島官網與社群平台陸續公布。詳詢馬祖藝術島官網。（https://portaly.cc/matsubiennial

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