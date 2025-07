國美館攜手美國IAIA 「破土」8月登陸美國開啟原民藝術對話

國美館長陳貺怡(前排右3)、策展人那高.卜沌(前排右2)、策展人賴駿杰(後排左3)及參展藝術家等人合影。(國美館提供)

〔記者董柏廷/台北報導〕國立台灣美術館首次與位於美國新墨西哥州聖塔菲市的IAIA當代原住民藝術博物館(IAIA Museum of Contemporary Native Arts,簡稱IAIA MoCNA)攜手合作,共同籌辦展覽「破土:臺灣當代原住民藝術與行動主義(Breaking Ground: Art and Activism in Indigenous Taiwan)」(簡稱「破土」),即將於8月15日正式開展。

國美館長陳貺怡今(30)日行前記者會上表示,IAIA當代原住民藝術博物館是新墨西哥州唯一展示、收藏與研究詮釋當代原住民藝術家的美術館,從1962年開始,到現在的館藏有近1萬件原民藝術藏品,也有研究部門與圖書館等,「相信此次的展覽除了把台灣原住民當代藝術家推介至美國外,也能帶動更多學術上的交流與文化經驗的傳遞。」陳貺怡指出,此次展覽女性多於男性藝術家,展現原住民女性藝術家在當代藝術領域的豐沛能量與創造力。「期待透過這次機會,能夠更加的引起國際間對於原住民當代藝術的一些討論。」

請繼續往下閱讀...

國美館長陳貺怡指出,「破土」除了把台灣原住民當代藝術家推介至美國外,也能帶動更多學術上的交流與文化經驗的傳遞。(國美館提供)

IAIA當代原住民藝術博物館首席策展人曼紐菈・威爾-歐福-曼博士表示,《破土》集結多位台灣領先的原住民藝術家,作品關注殖民對文化與環境的持續影響,透過個人與政治交織的創作探討身分、自我與文化損失的對抗韌性,這些主題深刻呼應美國原住民族群的共同處境。

國美館共同策展人那高・卜沌則提到,她在30歲恢復原住民名字的經歷,使她更體會身分認同的重量。她說明,台灣原住民族群在不同政權更迭下歷經多次文化衝擊與身分挑戰,但「我們始終生活在這片土地上」。期盼此次展覽能與美國原住民藝術展開更深入的交流,共同探討歷史記憶、文化認同與未來想像。共同策展人賴駿杰表示,這次展覽對身為漢人的他,是一個很好的學習機會,台灣原住民當代藝術家在國際舞台亦非常重要。

「破土」展由IAIA當代原住民藝術博物館的合作及展覽策劃,以及文化部黑潮計畫的經費挹注,與文化部交流司、駐休士頓臺北經濟文化辦事處的協助,與所有參與的藝術家,讓台灣的原住民文化與藝術得以向世界發聲。國美館表示,台灣是一座多語共融、與世界緊密連結的島嶼,卻也長期面對殖民與文化治理的不對等。

除了將帶領10組藝術家,包含胡家瑜、武玉玲、張恩滿X雅思敏.諾瓦克、林安琪、宜德思.盧信、伊祐.噶照、林介文、Makotaay生態藝術村、馬躍.比吼、余欣蘭等人的作品赴美外,還有2位藝術家伊祐.噶照與宜德思.盧信,受邀參與IAIA MoCNA所規劃的藝術家駐村計畫,預計將強化創作交流與地方連結。

☆藝文新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息,請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法