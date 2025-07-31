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國美館攜手美國IAIA 「破土」8月登陸美國開啟原民藝術對話

2025/07/31 00:18

國美館長陳貺怡（前排右3）、策展人那高．卜沌（前排右2）、策展人賴駿杰（後排左3）及參展藝術家等人合影。（國美館提供）國美館長陳貺怡（前排右3）、策展人那高．卜沌（前排右2）、策展人賴駿杰（後排左3）及參展藝術家等人合影。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣美術館首次與位於美國新墨西哥州聖塔菲市的IAIA當代原住民藝術博物館（IAIA Museum of Contemporary Native Arts，簡稱IAIA MoCNA）攜手合作，共同籌辦展覽「破土：臺灣當代原住民藝術與行動主義（Breaking Ground: Art and Activism in Indigenous Taiwan）」（簡稱「破土」），即將於8月15日正式開展。

國美館長陳貺怡今（30）日行前記者會上表示，IAIA當代原住民藝術博物館是新墨西哥州唯一展示、收藏與研究詮釋當代原住民藝術家的美術館，從1962年開始，到現在的館藏有近1萬件原民藝術藏品，也有研究部門與圖書館等，「相信此次的展覽除了把台灣原住民當代藝術家推介至美國外，也能帶動更多學術上的交流與文化經驗的傳遞。」陳貺怡指出，此次展覽女性多於男性藝術家，展現原住民女性藝術家在當代藝術領域的豐沛能量與創造力。「期待透過這次機會，能夠更加的引起國際間對於原住民當代藝術的一些討論。」

國美館長陳貺怡指出，「破土」除了把台灣原住民當代藝術家推介至美國外，也能帶動更多學術上的交流與文化經驗的傳遞。（國美館提供）國美館長陳貺怡指出，「破土」除了把台灣原住民當代藝術家推介至美國外，也能帶動更多學術上的交流與文化經驗的傳遞。（國美館提供）

IAIA當代原住民藝術博物館首席策展人曼紐菈・威爾-歐福-曼博士表示，《破土》集結多位台灣領先的原住民藝術家，作品關注殖民對文化與環境的持續影響，透過個人與政治交織的創作探討身分、自我與文化損失的對抗韌性，這些主題深刻呼應美國原住民族群的共同處境。

國美館共同策展人那高・卜沌則提到，她在30歲恢復原住民名字的經歷，使她更體會身分認同的重量。她說明，台灣原住民族群在不同政權更迭下歷經多次文化衝擊與身分挑戰，但「我們始終生活在這片土地上」。期盼此次展覽能與美國原住民藝術展開更深入的交流，共同探討歷史記憶、文化認同與未來想像。共同策展人賴駿杰表示，這次展覽對身為漢人的他，是一個很好的學習機會，台灣原住民當代藝術家在國際舞台亦非常重要。

「破土」展由IAIA當代原住民藝術博物館的合作及展覽策劃，以及文化部黑潮計畫的經費挹注，與文化部交流司、駐休士頓臺北經濟文化辦事處的協助，與所有參與的藝術家，讓台灣的原住民文化與藝術得以向世界發聲。國美館表示，台灣是一座多語共融、與世界緊密連結的島嶼，卻也長期面對殖民與文化治理的不對等。

除了將帶領10組藝術家，包含胡家瑜、武玉玲、張恩滿X雅思敏．諾瓦克、林安琪、宜德思．盧信、伊祐．噶照、林介文、Makotaay生態藝術村、馬躍．比吼、余欣蘭等人的作品赴美外，還有2位藝術家伊祐．噶照與宜德思．盧信，受邀參與IAIA MoCNA所規劃的藝術家駐村計畫，預計將強化創作交流與地方連結。

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