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台灣原住民藝術赴美發聲！國美館攜手IAIA「破土」展揭原民藝術行動力量

2025/07/31 09:00

胡家瑜，〈洪水過後就有島嶼〉。（國美館提供）胡家瑜，〈洪水過後就有島嶼〉。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣美術館首次與位於美國新墨西哥州聖塔菲市的IAIA當代原住民藝術博物館（IAIA Museum of Contemporary Native Arts，簡稱IAIA MoCNA）攜手合作，共同籌辦展覽「破土：台灣當代原住民藝術與行動主義（Breaking Ground: Art and Activism in Indigenous Taiwan）」（簡稱「破土」），將於8月15日正式開展。此次國美館將帶領10組藝術家，包含胡家瑜、武玉玲、張恩滿X雅思敏．諾瓦克、林安琪、宜德思．盧信、伊祐．噶照、林介文、Makotaay生態藝術村、馬躍．比吼、余欣蘭等人的作品赴美。

武玉玲，《發芽系列一》。（國美館提供）武玉玲，《發芽系列一》。（國美館提供）

藝術家宜德思．盧信（Idas Losin）表示，「對藝術家來說創作是不斷探問和是自我追尋的過程，除了尋求或創造美麗事物之外，做為當代原住民藝術家，我們不只是創作，更是在吹響文化的號角，讓世界讀懂我們的故事與土地的情感。」

林安琪，〈她可能來至__社〉影片截圖。（國美館提供）林安琪，〈她可能來至__社〉影片截圖。（國美館提供）

「破土」由IAIA MoCNA首席策展人曼紐菈．威爾-歐福-曼博士、獨立策展人那高．卜沌與國美館策展人賴駿杰共同策劃，聚焦探討臺灣原住民藝術社會行動參與以及文化抵抗的實踐方式。展覽邀集10位組台灣原住民藝術家，圍繞「殖民性與原民性」、「性別、認同與信仰」、「向自然學習」等議題展開，呈現原住民藝術家對於族群歷史、土地記憶、語言復振及環境關懷的當代觀點。

伊祐．噶照，〈回到大海的一座山〉手繪草稿。（國美館提供）伊祐．噶照，〈回到大海的一座山〉手繪草稿。（國美館提供）

國美館表示，展覽名稱「破土」，寓意文化種子在多重壓迫與歷史縫隙中突破而出，展現台灣原住民藝術家在面對社會議題時的創造力與批判意識，同時也象徵掙脫沉默、開啟對話，也展現了原住民族在當代語境中的重新扎根與發聲。

除了將帶領10組藝術家還有2位藝術家伊祐．噶照與宜德思．盧信，受邀參與IAIA MoCNA所規劃的藝術家駐村計畫，預計將強化創作交流與地方連結。

林介文，〈康芮小姐〉。（國美館提供）林介文，〈康芮小姐〉。（國美館提供）

展覽預計於8月15日在IAIA MoCNA正式開展，展期將至2026年1月4日。國美館說明，本展不僅是一次文化外交的實踐，更是深具意義的歷史行動，期待透過這檔展覽更加深入理解台灣原住民的文化脈絡之外，也能將其置於全球原民議題的對話與交流之中，拓展其深度與廣度。詳詢國美館與IAIA MoCNA官方網站。

馬躍．比吼，《請問蕃名》影片截圖。（國美館提供）馬躍．比吼，《請問蕃名》影片截圖。（國美館提供）余欣蘭，〈我是女人，我是獵人：錄像作品〉錄像截圖。（國美館提供）余欣蘭，〈我是女人，我是獵人：錄像作品〉錄像截圖。（國美館提供）

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