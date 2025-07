台灣原住民藝術赴美發聲！國美館攜手IAIA「破土」展揭原民藝術行動力量

胡家瑜,〈洪水過後就有島嶼〉。(國美館提供)

〔記者董柏廷/台北報導〕國立台灣美術館首次與位於美國新墨西哥州聖塔菲市的IAIA當代原住民藝術博物館(IAIA Museum of Contemporary Native Arts,簡稱IAIA MoCNA)攜手合作,共同籌辦展覽「破土:台灣當代原住民藝術與行動主義(Breaking Ground: Art and Activism in Indigenous Taiwan)」(簡稱「破土」),將於8月15日正式開展。此次國美館將帶領10組藝術家,包含胡家瑜、武玉玲、張恩滿X雅思敏.諾瓦克、林安琪、宜德思.盧信、伊祐.噶照、林介文、Makotaay生態藝術村、馬躍.比吼、余欣蘭等人的作品赴美。

武玉玲,《發芽系列一》。(國美館提供)

藝術家宜德思.盧信(Idas Losin)表示,「對藝術家來說創作是不斷探問和是自我追尋的過程,除了尋求或創造美麗事物之外,做為當代原住民藝術家,我們不只是創作,更是在吹響文化的號角,讓世界讀懂我們的故事與土地的情感。」

林安琪,〈她可能來至__社〉影片截圖。(國美館提供)

「破土」由IAIA MoCNA首席策展人曼紐菈.威爾-歐福-曼博士、獨立策展人那高.卜沌與國美館策展人賴駿杰共同策劃,聚焦探討臺灣原住民藝術社會行動參與以及文化抵抗的實踐方式。展覽邀集10位組台灣原住民藝術家,圍繞「殖民性與原民性」、「性別、認同與信仰」、「向自然學習」等議題展開,呈現原住民藝術家對於族群歷史、土地記憶、語言復振及環境關懷的當代觀點。

伊祐.噶照,〈回到大海的一座山〉手繪草稿。(國美館提供)

國美館表示,展覽名稱「破土」,寓意文化種子在多重壓迫與歷史縫隙中突破而出,展現台灣原住民藝術家在面對社會議題時的創造力與批判意識,同時也象徵掙脫沉默、開啟對話,也展現了原住民族在當代語境中的重新扎根與發聲。

除了將帶領10組藝術家還有2位藝術家伊祐.噶照與宜德思.盧信,受邀參與IAIA MoCNA所規劃的藝術家駐村計畫,預計將強化創作交流與地方連結。

林介文,〈康芮小姐〉。(國美館提供)

展覽預計於8月15日在IAIA MoCNA正式開展,展期將至2026年1月4日。國美館說明,本展不僅是一次文化外交的實踐,更是深具意義的歷史行動,期待透過這檔展覽更加深入理解台灣原住民的文化脈絡之外,也能將其置於全球原民議題的對話與交流之中,拓展其深度與廣度。詳詢國美館與IAIA MoCNA官方網站。

馬躍.比吼,《請問蕃名》影片截圖。(國美館提供)余欣蘭,〈我是女人,我是獵人:錄像作品〉錄像截圖。(國美館提供)

