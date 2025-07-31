台灣音樂館攜手法奧機構 合作保存達悟族古語歌謠

傳藝中心台灣音樂館宣布攜手法國國家科學研究院（CNRS）、奧地利維也納國立音樂暨表演藝術大學藝術研究中心（ARC），共同推動達悟族古謠保存計畫。（傳統藝術中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心所屬台灣音樂館昨（30）日宣布攜手法國國家科學研究院（CNRS）及奧地利維也納國立音樂暨表演藝術大學藝術研究中心（ARC），共同推動「達悟（雅美）族詩歌絕唱：古語歌謠的詮釋與分類建置研究計畫」。本計畫將整理、翻譯並出版法國人類學家艾諾（Véronique Arnaud）博士長年在蘭嶼進行田野調查所蒐集的達悟古語歌謠錄音與文本資料，成為台灣、法國、奧地利三方首次合作推動的原住民族音樂文化研究計畫。

達悟族族人的經典「頭髮舞」演出，展現傳統舞蹈文化的深厚底蘊。（傳統藝術中心提供）

艾諾博士為研究東南亞原住民族語言與音樂的重要學者，曾長駐蘭嶼朗島村，深入參與達悟族部落生活，研究歷時超過50年。她於2013年將累積的500小時珍貴錄音與相關研究資料捐贈予CNRS，並於2022年辭世。為延續其研究精神與成果，台灣音樂館獲授權將資料上架於數位平台，並邀請ARC研究團隊與本地學者及族人共同進行翻譯與詮釋工作。

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研究計畫將由ARC林維亞博士擔任主持人，帶領團隊檢視艾諾博士原始資料，並納入民族音樂學者錢善華、達悟文史工作者郭健平等人所蒐集的歌謠與手稿。內容將以族語語境為本，建立關鍵詞資料庫、進行音樂分析，預計整理近百首古語歌謠，重建達悟族傳統歌謠的分類系統。成果將以專書出版，並建立線上平台，預計於民國115年完成發表。

達悟族耆老謝加輝於宣布記者會上吟唱古語歌謠，展現傳統吟唱文化。（傳統藝術中心提供）

台灣音樂館表示，達悟族歌謠不僅是音樂形式，更承載著族人對自然環境、生活智慧與社會記憶的集體表述，極具文化與語言價值。本次跨國合作可望讓數十年來的研究資產返還族人，透過當代視角加以詮釋與活化，實踐文化知識的再生與傳承。

奧地利台北辦事處處長何士誠（Christian Helbig）與法國在台協會副主任陸明莉（Cléa Le Cardeur）也出席記者會，代表ARC與CNRS致詞表示支持。兩位代表皆強調，音樂文化的保存與發展需仰賴國際合作與在地投入，肯定此次合作為未來藝術與人文領域建立新典範。

台灣音樂館期盼透過本計畫，讓這批跨越半世紀的聲音資料成為族人與學界共同的資產，並作為推動音樂文化永續的重要基礎。

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