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第13屆總統文化獎得獎者名單公布 5團隊人物獲獎

2025/07/31 08:19

第13屆總統文化獎共有5團隊及人物獲獎，圖為「文化耕耘獎」何政廣。（文總提供）第13屆總統文化獎共有5團隊及人物獲獎，圖為「文化耕耘獎」何政廣。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕第13屆總統文化獎得獎者名單公布，分別是「文化耕耘獎」何政廣、「在地希望獎」社團法人高雄市美濃愛鄉協進會、「人道奉獻獎」財團法人台灣關愛基金會（關愛之家）、「青年創意獎」林立青、「社會改革獎」台灣勞工陣線協會。

「在地希望獎」社團法人高雄市美濃愛鄉協進會。（文總提供）「在地希望獎」社團法人高雄市美濃愛鄉協進會。（文總提供）

主辦文化總會秘書長李厚慶表示，總統文化獎自2001年開辦以來，不只是放眼藝文領域，更是藉由下設5個不同獎項，盼能將這些於各自領域長期耕耘奉獻的楷模及先進，在社會大眾的視野中發光發熱。第13屆總統文化獎主題為「文化無框　綻放自由」，共計收到184件作品，經過初審、複審及決審後，選出5位獲獎者。

「人道奉獻獎」財團法人台灣關愛基金會。（文總提供）「人道奉獻獎」財團法人台灣關愛基金會。（文總提供）

李厚慶強調，台灣的文化交流美在沒有框架且無邊無界，此脈絡從本屆的得獎者可見一斑。從經典的藝文推廣、地方創生及環境保育、社福照護與人道救援，放眼至全台勞工的維權關懷，這樣的多元性和自由度，也正是台灣民主價值的最高體現。頒獎典禮預計於台灣文化日（10月17日）舉辦。

「青年創意獎」林立青。（文總提供）「青年創意獎」林立青。（文總提供）

「社會改革獎」台灣勞工陣線協會。（文總提供）「社會改革獎」台灣勞工陣線協會。（文總提供）

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