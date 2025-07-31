高市兒童合唱團勇奪新加坡國際合唱大賽銅獎

高雄兒童合唱團新加坡獻唱，傳遞台灣歌聲，不僅奪國際賽銅牌，也做了一場國際外交。（教育局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市兒童合唱團參加2025新加坡國際合唱大賽，一起和74個來自歐、亞各國頂尖合唱團同台競技；高市兒童合唱團分別以客語、國語與英語演唱比賽歌曲，拿下銅獎佳績，消息今天傳回台灣，令全校師生感到振奮。

高雄市兒童合唱團參加2025新加坡國際合唱大賽，與歐亞各國74個合唱團競技勇奪銅牌。（教育局提供）

高市兒童合唱團於7月25日出發前往新加坡，參加這場國際知名合唱比賽，在陸震老師指揮下，分別以客語、國語及英語演唱《旅途》、《勇氣之歌》、《Lift Thine Eyes》3首歌曲，一步步過關奮戰。

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當大會宣布來自台灣的高雄市兒童合唱團榮獲銅獎時，所有團員都非常興奮，消息傳回高雄感動所有師生。

新加坡國際合唱大賽自2017年舉辦以來，一直是亞洲最主要的國際合唱大賽之一，規模龐大，競爭激烈，評審團指出，高市兒在童聲合唱的部分非常柔美，音色處理相當乾淨細緻，整體呈現出非常優美的音樂美感，表現深獲評審團青睞，因此榮獲銅獎佳績。

高雄市兒童合唱團參加2025新加坡國際合唱大賽獲銅牌。（教育局提供）

高雄市兒童合唱團前（29）日也獲邀參加新加坡合唱節，至東城Downtown East演出，將台灣兒童暨青少年的歌聲傳唱到國際，也與香港Unitus Chorus合唱團、新加坡The Joyful Voices合唱團以及瀋陽廣播電視台兒童合唱團進行交流，各團演唱一首歌曲，並打散分組進行交流活動，建立國際友誼。

高雄市兒童合唱團參加2025新加坡國際合唱大賽獲銅牌。（教育局提供）

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