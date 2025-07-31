用畫筆記錄三洲旅程 陳威宜褚天安退休後辦聯展

褚天安（前）、陳威宜（後）為大學同學，退休後聯袂舉辦畫展。（陳映竹提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕2名老師陳威宜、褚天安長年用畫筆旅行世界，雖然風格各異，旅遊的地點也不同，退休後仍聯袂舉辦畫展。高雄市立圖書館林園分館主任陳映竹表示，歡迎民眾前來欣賞一場橫跨歐洲、亞洲與美洲的視覺旅程。

民眾前往林園圖書館欣賞畫展。（記者洪臣宏攝）

「陳威宜・褚天安 旅遊寫生作品展」即日起在林園分館展出，陳列褚天安24幅、陳威宜13幅水彩畫作，展期至8月24日。陳威宜與褚天安為師大美術系81級同學，陳威宜為林園高中美術班退休教師，褚天安高中老師退休後，現為教育部藝術生活學科中心榮譽研究教師，2人都熱愛旅遊，用畫筆記錄所見所聞。

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陳威宜用畫筆記錄下邁爾霍芬的森林。（記者洪臣宏攝）陳威宜描繪的美景宮。（記者洪臣宏攝）

陳威宜以奧地利旅遊寫生為主題，作品聚焦於歐洲城鎮的古典與靜謐，以細膩溫潤的筆觸描繪維也納的歷史建築、公園雕塑與街角風景，展現舊奧匈帝國首都的多元樣貌。

褚天安的台灣東海岸道路作品。（記者洪臣宏攝）褚天安畫作海上的鳥居。（記者洪臣宏攝）

褚天安描繪熟悉的生活風景與旅行途中的即景寫真，作品遍及高雄、日本鄉鎮、美國奧瑞岡與紐約等地，主題涵蓋自然風貌、人文歷史與城鎮光景。他堅持「現場完成」的寫生原則，只有在客觀條件不許可時，才將場景帶回工作室延伸創作。

褚天安描繪的天空鳥居。（記者洪臣宏攝）

陳映竹說，觀展民眾可隨著兩位藝術家的筆觸遊歷各地，感受波光粼粼、水林幽深、雪境靜謐、山海壯麗與城鎮歷史街景的古樸韻味與人文溫度，彷彿親歷旅途中每一刻的感動與凝視，邀請民眾一同橫跨三洲感受風景之美。

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