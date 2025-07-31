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白色歷史檔案創作坊免費報名 盼創作傳遞另類金馬歷史

2025/07/31 14:14

民眾對地方白色歷史感到好奇，並想深入瞭解。（霧中之書團隊提供）民眾對地方白色歷史感到好奇，並想深入瞭解。（霧中之書團隊提供）

蔡佩盈／核稿編輯

〔記者俞肇福／綜合報導〕由金門、馬祖文史工作者共同策畫「霧中之書金馬白色歷史檔案創作工作坊」三地活動，金門場8月2日至3日展開，馬祖場將於8月9、10日舉辦、台北場8月23、24日登場。籌辦單位「金馬白色歷史檔案創作工作坊」指出，希望邀請金、馬居民，及在台生活金、馬相關人士，透過爬梳、閱讀金、馬的歷史檔案，共同描繪屬於地方的白色故事。活動免費，但須先繳1000元保證金，結束後退還。報名詳情，可在Facebook（臉書）搜尋「霧中之書金馬白色歷史檔案創作工作坊」活動專頁，可至報名連結（https://forms.gle/tBzV91DWyrqtpbvSA）報名。

由金門、馬祖文史工作者共同策劃「霧中之書—金馬白色歷史檔案創作工作坊」三地活動，將由金門打頭陣，8月2、3日登場。（霧中之書團隊提供）由金門、馬祖文史工作者共同策劃「霧中之書—金馬白色歷史檔案創作工作坊」三地活動，將由金門打頭陣，8月2、3日登場。（霧中之書團隊提供）

為深入地方歷史，「霧中之書金馬白色歷史檔案創作工作坊」將帶領參與者透過歷史認識、資料探索、詮釋與創作等方法，重新理解自己與故鄉的關係。工作坊課程將介紹金、馬地區政治檔案典藏情況，與查找、解讀、運用檔案的方法，並邀請金、馬、台相關創作者周志強、劉宏文、胡淑雯分享利用訪談、歷史檔案與田野材料的創作歷程。

為培力參與者多元形式創作，課程也安排豐富的轉譯實際案例，包括文學、影像、聲音、裝置、身體表演、故事地圖等形式，並規畫在兩日實體課結束後，以線上形式陪伴學員完成創作，期待在金、馬、台三地展出成果作品，以共創形式傳遞金馬歷史。

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