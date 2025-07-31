We TAIWAN開幕倒數 4.2公尺艾拉現身大阪文化地標向世界招手

位於梅田 GRAND GREEN OSAKA的VS空間，整棟建築外觀都已懸掛「We TAIWAN」活動主視覺。（文化部提供）

〔記者凌美雪／日本報導〕「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」活動將於8月2日登場，相關展演活動布展人員正緊鑼密鼓工作中，文化部今日釋出最新進度照片，位於梅田 GRAND GREEN OSAKA的VS空間，整棟建築外觀都已懸掛「We TAIWAN」活動主視覺；將為開幕之夜演出打頭陣的《艾拉》，4.2公尺高的大型偶也已組裝完成，現身中之島的中央公會堂廣場。

「台灣光譜」展覽中，藝術家陳景林首度曝光的大型新作《台灣母親河》。（文化部提供）

大阪這兩天天氣很不錯，雖然太陽炙熱，讓公會堂外工作的團員們不得不遮陽裝備包緊緊，但每個人都顯得專注又開心；另一頭VS空間內，布展人員也沒閒著，工藝大師陳景林首度曝光的大型作品，也已躍上牆面。

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4.2公尺艾拉現身中央公會堂廣場，可愛的揮手姿勢像是跟世界打招呼。（文化部提供）

此外，將率先於8月1日在「童書之森 中之島」開展的「台灣繪本、佮意啦」，不僅展陳多達50冊與台灣生活文化相關繪本，伴隨展期還陸續安排許多相關的演出與互動活動，比如野孩子肢體劇場透過默劇方式重新演繹經典灣台繪本《虎姑婆》，將以肢體動作、舞蹈與現場觀眾互動。文化部表示，希望這個巧妙結合視覺、聽覺與故事敘述的主題策畫，能引領觀眾深入體驗台灣豐富且獨特的文化底蘊。

野孩子肢體劇場透過默劇表演，重新演繹廣受喜愛的台灣繪本經典故事《虎姑婆》。（文化部提供）

活動詳細資訊可詢「We TAIWAN」官網，也可透過X、Instagram關注最新動態。

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