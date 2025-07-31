妮妃雅現身阿姆斯特丹驕傲節 將登亞洲驕傲船參與運河大遊行

妮妃雅登阿姆斯特丹驕傲節。（妮妃雅提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕創立於1996年的「阿姆斯特丹驕傲節（Amsterdam Pride）」每年8月第1個週末登場。我國駐法國台灣文化中心今年攜手駐荷蘭代表處及阿姆斯特丹亞洲驕傲協會（Asian Pride），共同邀請變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）參加，並將放映與我國變裝皇后文化及性別認同等相關議題電影短片，活動於今（31）日至8月2日進行。

巴文中心主任胡晴舫表示，很高興在去年巴黎文化奧運之後，能再次邀請妮妃雅回到歐洲，代表台灣參與國際重要文化慶典，除為當地觀眾呈獻一場視覺的饗宴，更是文化與自我力量的深刻展現，期盼能突顯台灣與歐洲共同對LGBTQ+族群的支持與平權理念，也彰顯台灣在性別平權與文化創意領域的前瞻視野與包容精神。

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阿姆斯特丹運河大遊行活動訊息。（阿姆斯特丹亞洲驕傲協會提供）

妮妃雅也在自己的社群平台預告，他將先於今日參與亞洲驕傲影展（Asian Pride Cinema），在影展放映導演陳俊志《美麗少年》（Boys for Beauty）及導演陳昆禾《瑞秋》（Drag in Me）等影片後，於映後講座分享變裝藝術、文化與自我表達等觀點。8月2日，妮妃雅則將登上以「WE DO」為主題的亞洲驕傲船（Asian Pride Boat），與眾人齊聚阿姆斯特丹運河大遊行，傳遞自由創意與真實自我的精神。

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