退休校長40年風箏技藝人生 侯順政獲雲林縣傳統工藝保存者

侯順政40多年的風箏人生，已做出超過3000個風箏。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣水林鄉73歲退休校長侯順政，從小就是「風箏迷」，從事教職邊教書邊做風箏，超過40年技藝做出超過3000多個風箏，在10多個國家「展翅高飛」。雲林縣政府日前將他登錄為雲林縣傳統工藝「無形文化資產」保存者。侯順政表示，將薪傳作為使命，會不斷傳承風箏技藝。

侯順政40多年的風箏人生，已做出超過3000個風箏。（記者李文德攝）

侯順政童年時常看見老師下課期間時常放風箏，從4年級自行完成第1面風箏後，便沉浸在紙鳶世界中，後來在小學任教時也不忘將風箏文化向下傳承，帶領學生參與各項賽事，更為推廣而成為「雲林縣風箏委員會」。

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侯順政日前獲縣府登錄為傳統工藝「無形文化資產」保存者。（記者李文德攝）

侯順政說，基於對風箏熱愛，下班後也要騰出時間鑽研、製作風箏，光是用竹子削骨架可以從晚上7、8點削到凌晨，也因長期坐矮凳子導致坐骨神經受損。甚至為讓技藝更熟稔，還在水墨畫家好友陳玄茂指導下，也開始學繪畫風箏繪畫，完成風箏師傅必有的「紮、糊、繪、放」四藝。

侯順政40多年的風箏人生，已做出超過3000個風箏。（記者李文德攝）

侯順政說，他經常思考如何讓風箏能飛高又久，材料如何才能耐住強風，最終創出「仿米字」的風箏竹骨架，因此經常在比賽中獲獎，更常受各國邀請，前往中東、英國、澳洲、南美洲等10多國放風箏，讓台灣紙鳶「展翅高飛」。

侯順政自創「仿米字」骨架作法，讓風箏可飛得高又遠。（記者李文德攝）

2006年侯順政從卸下教職身分依然「退而不休」，持續推廣風箏技藝，他開班授課，傳授風箏製作技術，縣府也因此將他登錄為縣內技藝保存者。

侯順政表示，40多年已製作超過3000個風箏，獲得「保存者」的榮譽是責任的開始，規畫將「風箏技藝人生」匯整出版成冊，讓風箏技藝永不斷線。

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