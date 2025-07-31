自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

退休校長40年風箏技藝人生 侯順政獲雲林縣傳統工藝保存者

2025/07/31 14:43

侯順政40多年的風箏人生，已做出超過3000個風箏。（記者李文德攝）侯順政40多年的風箏人生，已做出超過3000個風箏。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣水林鄉73歲退休校長侯順政，從小就是「風箏迷」，從事教職邊教書邊做風箏，超過40年技藝做出超過3000多個風箏，在10多個國家「展翅高飛」。雲林縣政府日前將他登錄為雲林縣傳統工藝「無形文化資產」保存者。侯順政表示，將薪傳作為使命，會不斷傳承風箏技藝。

侯順政40多年的風箏人生，已做出超過3000個風箏。（記者李文德攝）侯順政40多年的風箏人生，已做出超過3000個風箏。（記者李文德攝）

侯順政童年時常看見老師下課期間時常放風箏，從4年級自行完成第1面風箏後，便沉浸在紙鳶世界中，後來在小學任教時也不忘將風箏文化向下傳承，帶領學生參與各項賽事，更為推廣而成為「雲林縣風箏委員會」。

侯順政日前獲縣府登錄為傳統工藝「無形文化資產」保存者。（記者李文德攝）侯順政日前獲縣府登錄為傳統工藝「無形文化資產」保存者。（記者李文德攝）

侯順政說，基於對風箏熱愛，下班後也要騰出時間鑽研、製作風箏，光是用竹子削骨架可以從晚上7、8點削到凌晨，也因長期坐矮凳子導致坐骨神經受損。甚至為讓技藝更熟稔，還在水墨畫家好友陳玄茂指導下，也開始學繪畫風箏繪畫，完成風箏師傅必有的「紮、糊、繪、放」四藝。

侯順政40多年的風箏人生，已做出超過3000個風箏。（記者李文德攝）侯順政40多年的風箏人生，已做出超過3000個風箏。（記者李文德攝）

侯順政說，他經常思考如何讓風箏能飛高又久，材料如何才能耐住強風，最終創出「仿米字」的風箏竹骨架，因此經常在比賽中獲獎，更常受各國邀請，前往中東、英國、澳洲、南美洲等10多國放風箏，讓台灣紙鳶「展翅高飛」。

侯順政自創「仿米字」骨架作法，讓風箏可飛得高又遠。（記者李文德攝）侯順政自創「仿米字」骨架作法，讓風箏可飛得高又遠。（記者李文德攝）

2006年侯順政從卸下教職身分依然「退而不休」，持續推廣風箏技藝，他開班授課，傳授風箏製作技術，縣府也因此將他登錄為縣內技藝保存者。

侯順政表示，40多年已製作超過3000個風箏，獲得「保存者」的榮譽是責任的開始，規畫將「風箏技藝人生」匯整出版成冊，讓風箏技藝永不斷線。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應