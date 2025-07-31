第37屆奇美藝術獎頒獎 為年輕新秀的夢想助力

第37屆奇美藝術獎頒獎典禮在奇美博物館舉行，共有11人獲獎。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美文化基金會主辦的「奇美藝術獎」今天頒獎，已邁入第37屆，被譽為國內歷史最悠久的人才扶植計畫，透過實質的資助，為年輕新秀的夢想助力，包含具象美術創作類與音樂類等共11名得主，其中4人二度獲獎。

奇美藝術獎設立於1989年，由集團創辦人許文龍全力推動，每屆得主可獲為期1年、每個月3萬元的獎助金，他希望透過長期獎助機制，讓青年藝術家不受制於經濟問題，而能專注於藝術本質的追求，未來有機會能站上國際舞台，迄今累計386人次獲獎，獎助金逾1.3億元。

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奇美文化基金會邀請蘇顯達等知名的音樂家開場演出。（記者吳俊鋒攝）

頒獎典禮在奇美博物館舉行，邀請知名鋼琴家盧易之與師承法比學派小提琴家蘇顯達同台獻藝，以精彩的演出為活動熱鬧揭幕；今年的11位得主，分別是具象美術創作類的李名浲、綦宗涵、劉書成、賴科維，還有音樂類的張凱閔、景翔歆、陳為霖、李昀、趙子韶、潘薇、阮昱祈等。

擔任頒獎人的奇美文化基金會執行長郭玲玲，分享許文龍的生平故事，並講述其推動藝術獎的初衷與精神，並非要求獲獎者們回報，而是未來也去幫忙有需要的人，讓愛在社會不斷延續；她也希望每位得主都感謝父母，包含傳承優異的基因，以及藝術學習路上的全力支持。

郭玲玲也許文龍的話來勉勵得主們，「人可以失業，但不能失志」，做事一定要持之以恆，而今天能夠獲獎，是對過去努力的肯定，更有著未來創作的期許，願大家勇敢追夢，讓藝術照亮前行的道路。

奇美博物館也展示第37屆奇美藝術獎得主的相關作品。（記者吳俊鋒攝）

今年的獲獎者，在音樂類方面，張凱閔以極具個人特色的鋼琴演奏再度獲獎，其演奏層次分明，充滿細節，整體詮釋兼具深度與平衡；中提琴得主景翔歆展現寬闊的音色與強烈的爆發力，令人耳目一新；同為小提琴得獎者的陳為霖與李昀風格迥異，前者以理性嚴謹的音樂詮釋與精湛技巧再次獲獎，後者的演奏極具魅力且詮釋細膩，吸引評審青睞。主修大提琴的趙子韶憑著純熟的演奏技巧二度獲獎，音色乾淨且層次分明，詮釋精確又穩重。

管樂方面，潘薇的單簧管演奏台風穩健，樂句之間的情感拿捏恰到好處，展現成熟的舞台掌控力；聲樂的阮昱祈擁有純正的外語發音，加上高低音域暢通無阻，是一位極具潛力的聲樂人才。

美術類方面，李名浲的畫作洋溢柔美氣息，帶有古典浪漫色彩與詩意氛圍；綦宗涵的構圖新穎，筆觸靈活，善於運用色彩與造型表達深遠意涵；雕塑得主劉書成擅長刻畫人體動作，塑造自然流暢，充分展現各種姿態的肌理之美，這也是他第2次得獎；賴科維則以細膩的人物表情與穩紮的技巧，在雕塑語言中傳遞真摯情感。

評審團認為11位獲獎者，在各自領域展現良好的基礎與潛力，未來表現更是值得期待。

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