鐵嗓女主角也怕！《釧兒》10周年版竟讓張芳瑜重學歌仔戲唱腔

《釧兒》音樂劇將於11月推出10週年回歸版，演員張芳瑜（左）與呂承祐於記者會現場獻唱經典歌曲。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心（簡稱北藝中心）今（31）日舉辦記者會宣布2025下半年規劃8檔風格多元的協辦節目，其中音樂劇《釧兒》即將於11月22日至30日於北藝中心大劇場登場，推出10周年回歸版。由導演曾慧誠執導、張芳瑜、呂承祐等人主演，融合現代音樂劇與歌仔戲身段，被譽為台灣原創音樂劇的重要代表作之一。

導演曾慧誠回憶，2015年初次接觸《釧兒》劇本時，一讀完便落淚，10年後再度翻閱，感動依舊，也更清楚要如何與現在的觀眾對話。「這次改編最大的是音樂，全部交給康和祥重新編曲，讓舊曲與新創能更貼近當代語彙。原本的弦樂與管樂，這次改為搖滾樂團加兩把弦樂，整體風格完全翻轉，約有３成是新歌。」

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除了音樂轉型，劇情也更加聚焦在男主角如何面對過往創傷。「這是一個關於傷痛的故事，要如何不逃避它、也不假裝沒發生？我們選擇讓角色正面迎擊那段空白。」導演還偷偷透露一個小彩蛋：「這次請來歌仔戲演員劉冠良加入演出，他不只是身段指導，也會在戲裡軋上一角。」

新版《釧兒》將舊有經典升級為全新體驗，融合音樂、語言與身體的跨界能量。飾演女主角釧兒的張芳瑜，有音樂劇界「鐵嗓」之稱，此次卻直呼挑戰超大，「最大的難關是歌仔戲的唱段，這次特別請到陳歆翰編腔，我整個唱法都要調整，還得配合劉冠良教的身段，對我來說根本是重新學了一齣戲。」她也分享最打動她的一幕是男主角阿強最後喚回釧兒的橋段，「那種生死離別，真的很揪心。」

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