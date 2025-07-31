滾石金曲當媒人！學長學弟戀譜出音樂劇迷「嗑CP」組合 《九月啊九月》唱回青春心事

演員呂承祐（左）與黃匯森於《九月啊九月》中飾演一對即將步入禮堂的情侶。（大慕可可提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心（簡稱北藝中心）今（31）日舉辦記者會宣布2025下半年規劃8檔風格多元的協辦節目。其中，將於8月8日至17日於北藝中心大劇場登場的音樂劇《九月啊九月》，由大慕可可與刺點創作工坊首度合作，聯手滾石唱片，打造出一場用20多首經典金曲串起的青春回望。

《九月啊九月》由簡莉穎編劇、高天恆導演，故事從1999年921大地震後一群高中生組成的「拉吉歐樂團」出發。（大慕可可提供）

《九月啊九月》以流行音樂為敘事基底，述說音樂如何修補傷痕，讓青春和解。情節節奏緊湊、情感真摯，是一次情緒與音樂交織的劇場體驗。導演高天恆指出，「搭配滾石金曲與2首全新創作，透過劇中樂團的興衰與和解，呈現跨越20年的流行金曲。」

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《九月啊九月》由簡莉穎編劇、高天恆導演，故事橫跨20年，從1999年921大地震後一群高中生組成的「拉吉歐樂團」出發，一路說到多年後兩位團員準備步入婚姻，決定在婚禮綵排重組樂團，讓久未聯繫的團員再次聚首，揭開當年誤會與未說出口的心聲。

導演高天恆說明《九月啊九月》透過劇中樂團的興衰與和解，呈現跨越20年的流行金曲。（北藝中心提供）

特別的是，劇中即將結婚的是一對學長學弟BL情侶，由呂承祐與黃匯森飾演。黃匯森飾演的倜儻學長，曾收到男女無數告白，但卻在聽到學弟唱〈春天花會開〉而確認自己的心動與性向，劇中也將改編〈小薇〉，由呂承祐重新詮釋，將成為新一季音樂劇迷們狂嗑的男男CP。

《九月啊九月》不僅是音樂劇，也是屬於一整世代的青春記憶現場。從BL戀情到老歌回聲，從震後的失語到婚禮的再聚，邀請觀眾將在劇場重新對青春、夢想與勇氣說一次「我願意」。

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