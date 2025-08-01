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「捐肝救父」變高清大圖！台通爆笑Podcast改編 《聽說他家》把鄰居的｢嘴」變成都市怪談

2025/08/01 09:00

知名設計師廖小子為《聽說他家》設計的｢捐肝救父圖」展現台式荒謬。（阮劇團提供）知名設計師廖小子為《聽說他家》設計的｢捐肝救父圖」展現台式荒謬。（阮劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心（簡稱北藝中心）昨（31）日舉辦記者會宣布2025下半年規劃8檔風格多元的協辦節目。其中，其中阮劇團攜手Podcast節目《台灣通勤第一品牌》（簡稱台通）打造的原創舞台劇《聽說他家》（Thiann-kóng in tau），將於10月10日至12日於北藝中心大劇院登場，搬演一齣從鄰居嘴裡長出來的都市怪談。

《聽說他家》靈感來自《臺通》第145集同名節目〈聽說他家〉，由阮劇團藝術總監汪兆謙與《台通》主持群李毅誠、張家倫以及何勁旻共同開發劇情。劇情核心圍繞著一句熟悉卻模糊的開場白「聽說⋯⋯」並透過24個段落串起主角何勁旻（何a）的人生故事，從「捐肝救父」變成整個社區最熱的話題，八卦在鄰里間發酵，真假難辨，逐漸演變成充滿荒謬感的都市傳說。

阮劇團攜手熱門Podcast「臺灣通勤第一品牌」推出的全新劇作《聽說他家》。（北藝中心提供）阮劇團攜手熱門Podcast「臺灣通勤第一品牌」推出的全新劇作《聽說他家》。（北藝中心提供）

汪兆謙表示：「這齣戲從Podcast聊到舞台，花了一年多開發，等於是把『惡鄰經驗』搬上劇場舞台。」他強調，《聽說他家》不只是搞笑，而是透過「流言」與「真相」的邊界，討論台灣人熟悉的社會關係與情感壓力。「戲裡所有的事件都活在鄰居的嘴巴裡，是從嘴長出來的劇。」

《聽說他家》將由阮劇團班底余品潔、顧軒等人出演，海報主視覺則由知名設計師廖小子操刀，以「捐肝救父」為核心意象。李毅誠表示，劇中圍繞何a決定為父親捐肝這件事展開，「孝順到底有沒有代價？誰來定義孝？這齣戲想要問的，就是那些我們早已不再問出口的事。」

至於為何從Podcast節目改編為劇場？李毅誠笑說：「原本只是聊天節目，但後來節目聽眾留言說這一集超適合改編，啟發我們想要改編成劇的念頭，後來發現舞台劇最適合，就找上了阮劇團。」他也預告，舞台版本會加入未曾在節目中播出的「鄰居版本」，將會是笑淚交織的一齣劇。

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