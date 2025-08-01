台灣文博會亮點搶先看！「水風景」打開島嶼自然與文化美學

展區「穿霧之境」讓觀眾宛如置身於高山霧林之中，沉浸在森林氣息，感受體驗自然的純粹力量。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台灣文博會將於8月2日至11日在台北松山文創園區與南港展覽館登場，以「水風景」為年度主題。文化部今（30）日率先公布文化策展區亮點，透過展覽裝置、沉浸體驗、地方選品與串聯活動，引領觀眾以五感探索台灣獨有的水文化與生活美學。

本屆文博會的戶外展區，由象徵展會精神的「水亭」開啟序曲。該裝置以農用棚架與漁繩搭建，懸浮於空間之間，呼應「水風景」主題並象徵島嶼與水共生的生命意象。「水亭」將「接海之島」展區的「水社會」概念延伸至戶外，引導觀眾從地理與文化脈絡出發，探索人、水與環境的多重關係。

請繼續往下閱讀...

展區「有河之靈」打造數位點燈體驗裝置，讓民眾許下心願及祝福，隨著水傳遞出去。（記者董柏廷攝）

文化策展以「水風景」結合「百大文化基地」的精神，從河流、湖泉、海洋等水文地貌切入，呈現水文化在造紙、茶酒、農漁產等領域的應用，以及其在文資、設計與影視音等創作上的轉譯成果。展區規劃包含「接海之島」以影像與大型編織裝置交織，透過24部跨年代影像、7位藝術家及攝影師作品與近40本主題書籍，重探島嶼故事；「穿霧之境」營造高山霧林氛圍，呼應茶葉與林木產業的自然連結；「有河之靈」則展現多元族群的信仰與傳說，觀眾可親手點亮水燈，傳遞心願。

主題展區「接海之島」精選24部影像作品，邀集7位藝術家與攝影師參與，並呈現近40本主題書籍。（記者董柏廷攝）

地方特選館「台灣萬水」以22縣市風土與百大文化基地為核心，精選102件融合水文化與生活美感的文創品。例如，以彰化濁水溪畔傳統工藝「籠仔篙」為靈感的小夜燈、花蓮以鰹魚骨燻製並獲國際金獎的鰹魚琴酒、台中光山行推出的文博會限定色天然漆器水杯，以及以水庫淤泥製成的新竹柿子造型香氛器皿，展現各地生活韻味與創意能量。

此外，國立台灣工藝研究發展中心首次於文博會規劃工藝選品店「日常＋」，匯集70家經典工藝品牌、超過400件商品，涵蓋茶器、服飾、家具與家飾等。亮點包括C.C.C. Glass Works的「百岳清酒杯」、土與木之間的藤編椅凳、元泰竹藝社的「元氣凹豆杯」以及花蓮Verde的蛇紋石蠟燭座，將永續、療癒與設計融入日常生活，呈現工藝在現代生活中的多樣面貌。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法