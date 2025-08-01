軍旅神槍手回歸山林！布農獵人化身「外來種獵人」守住台灣生態防線

全志祥擔任外來種獵人短短一年，與團隊移除一萬八千多隻埃及聖䴉，成果驚人。（文總提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化總會製播的「匠人魂」系列影片今（1）日推出全新集數《外來種獵人》，鏡頭聚焦一群低調卻至關重要的生態守護者。在彰化芳苑與二林溪畔，外來種綠鬣蜥與埃及聖䴉近年肆虐農田與溼地，威脅農業生產與生態平衡，而全台僅有十組的「外來種獵人」團隊，正日夜奔走在第一線，守護這片土地。

《匠人魂》第54集拍攝外來種獵人全志祥。（文總提供）

本集主角是來自南投信義鄉的布農族獵人全志祥。曾任憲兵特勤隊射擊教官的他，將軍旅養成的精準槍法與布農獵人世家的山林經驗結合，化身外來種獵人團隊中不可或缺的一員。影片中，他手持自製獵槍，在田間河畔潛行，依靠對動物習性的細膩觀察與判斷，快速鎖定目標。對他而言，這不只是移除外來種，而是守護家園的延續。

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全志祥自小跟隨父親入山打獵，明白一名獵人不只是射擊準確，更要熟知山林知識與尊重生命的原則。然而父親在打獵途中驟逝，讓他一度遠離山林。多年後，他轉任林業保育署高山協作人員，再次背起獵槍，加入外來種移除行列，實踐守護土地的信念。

文總「匠人魂」最新一集拍攝全台只有10組的特殊行業「外來種獵人」。（文總提供）

從埃及聖䴉到綠鬣蜥，全志祥的獵捕行動以「尊重生命、減少痛苦」為前提。他會先觀察足跡與行蹤，再用最快速的方式完成移除。他強調，部落耆老的狩獵傳統從不輕易開槍，一旦擊中獵物就必定會設法取回，這份對生命與大自然的敬畏，轉化為他執行任務時的謹慎與沉著。

自2020年起，綠鬣蜥就是困擾農民及生態的問題。文總祕書長李厚慶指出，綠鬣蜥與埃及聖䴉都是因人為引入、惡意棄養而在台灣大量繁殖的外來種，嚴重衝擊台灣原有的生態鏈與農業經濟，也正因如此，更顯得外來種獵人的使命極其重要。

「匠人魂」自2017年開播以來，已持續8年記錄各領域的職人精神，而第54集《外來種獵人》更讓觀眾看見，守護生態同樣需要極高的專業與文化底蘊。影片詳詢文總 Facebook、YouTube 與 IG。

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