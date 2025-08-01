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日式動漫行銷小鎮歷史！《斗南物語》首開播 連日客都給好評

2025/08/01 15:25

雲科大師生團隊除完成首支動畫短片外，更繪製4本屬於斗南在地故事的漫畫。（圖由斗南鎮公所提供）雲科大師生團隊除完成首支動畫短片外，更繪製4本屬於斗南在地故事的漫畫。（圖由斗南鎮公所提供）

〔記者李文德／雲林報導〕為行銷斗南鎮特色，公所攜手雲科大翁漢騰師生團隊，完成鎮內首支《斗南物語》動漫作品，以斗南古蹟老街景點為背景，帶領民眾介紹鎮內古蹟。鎮長沈暉勛表示，將在斗南68電影館播映，重新認識斗南之美。

斗南公所與雲科大師生團隊合作完成首支動畫短片《斗南物語》，今天首映。（圖由斗南鎮公所提供）斗南公所與雲科大師生團隊合作完成首支動畫短片《斗南物語》，今天首映。（圖由斗南鎮公所提供）

斗南鎮公所與雲林科技大學數位媒體設計系副教授翁漢騰師生團隊，今天上午在斗南68電影館舉辦動畫影片首映暨漫畫聯展。翁漢騰表示，此次共有14名學生加入創作行列，走訪鎮內古蹟建築，深入了解故事，其中10名學生完成《斗南物語》片長4分鐘，主要以日式動漫方式呈現。

斗南公所與雲科大師生團隊合作完成動畫短片《斗南物語》，獲得許多好評。（圖由斗南鎮公所提供）斗南公所與雲科大師生團隊合作完成動畫短片《斗南物語》，獲得許多好評。（圖由斗南鎮公所提供）

翁漢騰說，《斗南物語》講述一位台日混血製香師，返台進行一場「尋香」之旅，在斗南車站遇見神祕白獅，帶著她穿越斗南各大歷史古蹟，最後抵達當地信仰中心順安宮，發現香氣的源頭是居民心中虔誠的祈禱。另4名學生重現在地歷史場景，創作出4本漫畫，期盼透過漫畫語言傳遞地方價值，帶領民眾重新認識斗南之美。

沈暉勛表示，動畫影片將於8月每週六下午4點斗南68電影館熱門電影播映前展示，至於動漫聯展將擇期展出，盼透過動畫與漫畫的視覺轉譯，拉近居民與地方記憶的距離。

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