希望兒童合唱團赴歐凱旋抱回7金 自由廣場快閃獻唱回饋觀眾

希望兒童合唱團悠揚的原住民歌聲在午間時段吸引絡繹不絕的觀眾欣賞。（聯邦文教基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由聯邦銀行及聯邦文教基金會支持、來自屏東原鄉的「希望兒童合唱團」，今年7月赴歐參加波蘭「克拉科夫國際合唱比賽」及斯洛伐克「國際青年音樂節」，共奪下7座金獎與多項特別獎，締造隊史最佳成績。為感謝各界的支持，並以歌聲回饋社會，今（1）日中午12時10分至13時10分，合唱團在台北市內湖區自由廣場大樓1樓中庭舉辦「榮耀獻唱」快閃音樂會，免費開放民眾觀賞。

現場在午間時段迎來絡繹不絕的觀眾，除了在中庭席地而坐或駐足欣賞，也有不少民眾從樓層走廊探出身影，被悠揚的歌聲吸引停下腳步。音樂會由琴音伴奏揭開序幕，團員們穿著排灣族傳統服飾，以清亮純淨的童聲，將台灣原鄉的音樂記憶與國際舞台的自信神情一同帶回家鄉。

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希望兒童合唱團今年7月赴歐參加波蘭「克拉科夫國際合唱比賽」及斯洛伐克「國際青年音樂節」，共奪下7座金獎與多項特別獎。（聯邦文教基金會提供）

希望兒童合唱團此行在波蘭的「克拉科夫國際合唱比賽」中，榮獲最佳演唱獎、大會最高獎，以及經典組、民謠組與現代音樂組3項金獎第1名；隨後於斯洛伐克「國際青年音樂節」再奪兒少組、民謠組、青年組與聖樂組4項金獎，展現跨文化曲目詮釋的實力與多元音樂風貌。

本次快閃音樂會演出曲目共11首，涵蓋原住民古調、台灣經典民謠及世界音樂作品。魯凱族與排灣族歌曲〈Uniyu我們的天父〉、〈Ualjaiyui榮耀頌〉以純正族語演唱，傳遞濃厚的文化底蘊與族群情感；〈The Water Dance of Lluvia〉結合鋼琴、小鼓與鈸，節奏鮮明、律動感十足，展現生命力與舞台張力。其他曲目如抒情民謠與多聲部合唱作品，則在細膩音色與動態變化間，讓觀眾感受到不同曲風的魅力。

演出結束後，現場報以熱烈掌聲，現場觀眾表示，能在午間短短1小時聽見如此高水準的合唱表現，是意料之外的驚喜，也感受到孩子們用音樂訴說的真摯情感。





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