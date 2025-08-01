文化部長李遠：台灣在摧毀與重建中前行 2025文博會「水風景」開幕啟動文化浪潮

文化部長李遠於文博會開幕式上致詞。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台灣文博會將於8月2日至11日在台北松山文創園區及南港展覽館登場，今年以「水風景」為主題。文化部今（1）日舉辦開幕典禮，文化部長李遠致詞時指出，「台灣的命運真的是在不斷地摧毀跟重建中往前走」，並強調水與台灣文化的深刻連結，呼籲民眾透過展覽重新思考與水、與土地的關係。

李遠表示，台灣是一座海島，「甚至於是從海洋中浮起來的」，島上至今仍留有許多遠古海底生物的痕跡。然而在歷史過程中，因海防、堤防與都市開發等因素，台灣與水的距離被逐漸拉開。他感慨指出，「我們本來是可以朝向遙遠的海洋出發，我們的起源也是來自海洋」，但成長過程中卻隔絕了與水的接觸。

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展區「穿霧之境」讓觀眾宛如置身於高山霧林之中，沉浸在森林氣息，感受體驗自然的純粹力量。（記者董柏廷攝）

談及展覽主題「水風景」，李遠認為，海洋代表冒險與勇敢，溪流象徵自由與浪漫，霧林則帶來療癒的力量。「在水風景這個展覽中，我看到了一種面對災難、面對海洋，我們的勇敢跟冒險，還有對自由、自在的嚮往，也尋求自我的療癒。」他也提到，歷經一次又一次的歷史重創，台灣必須學會自我療癒，而8月正是適合安靜思考與療癒的時節。

他並提到近期文化部各項重要活動，包括甫開幕的國家鐵道博物館、即將在日本登場的大阪世博，以及台北故宮與紐約大都會博物館合作展覽，顯示台灣文化正在多面向地向國際展現。他邀請民眾參觀台灣文博會的同時，也可順道走訪國家鐵道博物館，並關注台灣在大阪世博的文化展出。

今年台灣文博會的文化策展區以「水風景」貫穿全場，設計團隊以「水亭」為戶外主裝置，象徵島嶼與水共生的生命意象。展覽內容從「接海之島」、「穿霧之境」、「有河之靈」3大區域展開，分別呈現海洋文化故事、高山霧林與茶業的連結，以及多元族群信仰與水文化的交織，觀眾還可在展區內親手點亮水燈。李遠期盼，本屆文博會能讓觀眾在體驗台灣水文化的同時，重新感受海洋、溪流與山林帶來的啟發與療癒力量，「讓台灣被世界看到」。

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