號召21名無形文化資產保存者 雲林「神工傳藝」特展登場

2025神工傳藝特展8月1日至13日登場，21名傳統工藝師80件作品，精采可期。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣傳統工藝聞名國內，縣府文觀處號召21位雲林無形文化資產保存者，在展覽館舉辦「2025神工傳藝」特展，以「傳形不息」為主題，展出剪粘、錫工、粧佛、交趾、紙塑神像等16項工藝，多達80件精緻作品。縣府表示，展覽即日起至13日展出，帶領民眾進入雲林匠藝饗宴。

2025神工傳藝特展8月1日至13日登場，21名傳統工藝師80件作品，精采可期。（記者李文德攝）特展開幕日當天，雲林縣長張麗善（右6）為今年新登錄3名無形文化資展保存者授證。（記者李文德攝）

文觀處長陳璧君表示，神工傳藝特展已連辦5年，今年以「傳形不息」為策展主題，呼應工藝技術、精神與文化代代相傳，參展80件作品橫跨傳統彩繪、剪粘工藝、錫工藝、粧佛、交趾陶、紙塑神像、風箏、北港金聲順開路鼓、轎前吹、燈籠工藝、白鶴獅製作技術、龍獅製作技術、獅頭製作、大木作技術、鑿花技術、藝閣等16項技藝領域，精采可期。

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2025神工傳藝特展8月1日至13日登場，21名傳統工藝師80件作品，精采可期。（記者李文德攝）2025神工傳藝特展8月1日至13日登場，21名傳統工藝師80件作品，精采可期。（記者李文德攝）

今展覽首日，雲林縣長張麗善為3名新登錄無形文化資產保存者正式頒證，包括專精傳統風箏製作的侯順政、擅長粧佛工藝的蔡炯容，以及投入大木作技術保存的林山田。

張麗善說，雲林縣已登錄44件無形文化資產及保存技術，多年來透過調查研究、保存者制度建置、策展推廣等方式，讓文化技藝得以延續，並與時俱進。此次策展讓技藝從廟宇梁柱、地方陣頭、師徒工坊走向更多人的視野，呈現出地方信仰、生活美學與文化精神的共構樣貌。

2025神工傳藝特展8月1日至13日登場，21名傳統工藝師80件作品，精采可期。（記者李文德攝）2025神工傳藝特展8月1日至13日登場，21名傳統工藝師80件作品，精采可期。（記者李文德攝）

陳璧君表示，展覽期間將推出「匠藝實境」體驗活動，安排林朝金指導「木雕工藝」，侯順政帶領「風箏製作體驗」，讓民眾從實境中體會傳統工藝之美。

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