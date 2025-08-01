百老匯搖滾音樂劇《近乎正常》12月回歸！直球對決躁鬱症與家庭愛的極限

百老匯搖滾音樂劇《近乎正常》以一位與躁鬱症共存的母親為主角。（林育全攝，活性界面製作提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心（簡稱北藝中心）2025下半年將協助推出8檔風格多元的節目，其中由活性界面製作帶來的百老匯搖滾音樂劇《近乎正常》（Next to Normal）將於12月19日至21日登上北藝中心大劇院。

《近乎正常》以一位與躁鬱症共存的母親為主角，描繪她與家人之間的日常掙扎，透過搖滾音樂推進節奏，將精神健康議題搬上舞台。2009年首演即獲11項東尼獎提名，更在隔年榮獲普立茲戲劇獎，成為極少數獲此殊榮的音樂劇。2023年在台首演後，今年將以原班卡司回歸，打造一次更具現場震撼的演出。

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活性界面製作創辦人暨執行陳午明於聯合記者會上致詞。（北藝中心提供）

活性界面創辦人暨執行長陳午明受訪時表示，這齣戲的最大特點，是以原版多元搖滾樂風強化情緒張力，「搖滾樂在這裡不只是風格，而是衝突與裂解的節奏，讓觀眾在短短兩個多小時內經歷窒息般的情緒起伏。」他提到，演員必須找到情緒真實度與節奏平衡，「情節緊湊，戲劇張力強，觀眾看這部戲時，可能會哭到停不下來，甚至喘不過氣。」因劇情真實描繪躁鬱症患者與家庭的情感拉扯，有曾接受過治療的觀眾曾擔心會被觸發症狀，但演出後卻表示感動不已，「這齣戲非常理解病症與治療過程，也以醫學正確的方式呈現，既溫柔又真實。」

搖滾樂在劇中不只是風格，而是衝突與裂解的節奏。（陳韋勝攝，活性界面製作提供）

陳午明提到，為確保細節貼近現實，製作團隊邀請身心科醫師擔任醫學顧問，與演員們深度對談，協助詮釋角色心理狀態。他也希望台灣觀眾能藉此看見，音樂劇不僅能娛樂，更能成為理解與擁抱精神健康議題的重要媒介。《近乎正常》不只是音樂劇，更像是一封寫給精神健康與家庭關係的公開信。它用音樂擁抱脆弱，也讓觀眾在劇場裡，看見愛與理解的力量如何在傷口中生長。

《近乎正常》不只是音樂劇，更像是一封寫給精神健康與家庭關係的公開信。（陳韋勝攝攝，活性界面製作提供）

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