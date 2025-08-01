自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

百老匯搖滾音樂劇《近乎正常》12月回歸！直球對決躁鬱症與家庭愛的極限

2025/08/01 16:01

百老匯搖滾音樂劇《近乎正常》以一位與躁鬱症共存的母親為主角。（林育全攝，活性界面製作提供）百老匯搖滾音樂劇《近乎正常》以一位與躁鬱症共存的母親為主角。（林育全攝，活性界面製作提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心（簡稱北藝中心）2025下半年將協助推出8檔風格多元的節目，其中由活性界面製作帶來的百老匯搖滾音樂劇《近乎正常》（Next to Normal）將於12月19日至21日登上北藝中心大劇院。

《近乎正常》以一位與躁鬱症共存的母親為主角，描繪她與家人之間的日常掙扎，透過搖滾音樂推進節奏，將精神健康議題搬上舞台。2009年首演即獲11項東尼獎提名，更在隔年榮獲普立茲戲劇獎，成為極少數獲此殊榮的音樂劇。2023年在台首演後，今年將以原班卡司回歸，打造一次更具現場震撼的演出。

活性界面製作創辦人暨執行陳午明於聯合記者會上致詞。（北藝中心提供）活性界面製作創辦人暨執行陳午明於聯合記者會上致詞。（北藝中心提供）

活性界面創辦人暨執行長陳午明受訪時表示，這齣戲的最大特點，是以原版多元搖滾樂風強化情緒張力，「搖滾樂在這裡不只是風格，而是衝突與裂解的節奏，讓觀眾在短短兩個多小時內經歷窒息般的情緒起伏。」他提到，演員必須找到情緒真實度與節奏平衡，「情節緊湊，戲劇張力強，觀眾看這部戲時，可能會哭到停不下來，甚至喘不過氣。」因劇情真實描繪躁鬱症患者與家庭的情感拉扯，有曾接受過治療的觀眾曾擔心會被觸發症狀，但演出後卻表示感動不已，「這齣戲非常理解病症與治療過程，也以醫學正確的方式呈現，既溫柔又真實。」

搖滾樂在劇中不只是風格，而是衝突與裂解的節奏。（陳韋勝攝，活性界面製作提供）搖滾樂在劇中不只是風格，而是衝突與裂解的節奏。（陳韋勝攝，活性界面製作提供）

陳午明提到，為確保細節貼近現實，製作團隊邀請身心科醫師擔任醫學顧問，與演員們深度對談，協助詮釋角色心理狀態。他也希望台灣觀眾能藉此看見，音樂劇不僅能娛樂，更能成為理解與擁抱精神健康議題的重要媒介。《近乎正常》不只是音樂劇，更像是一封寫給精神健康與家庭關係的公開信。它用音樂擁抱脆弱，也讓觀眾在劇場裡，看見愛與理解的力量如何在傷口中生長。

《近乎正常》不只是音樂劇，更像是一封寫給精神健康與家庭關係的公開信。（陳韋勝攝攝，活性界面製作提供）《近乎正常》不只是音樂劇，更像是一封寫給精神健康與家庭關係的公開信。（陳韋勝攝攝，活性界面製作提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應