普魯斯特終於有台灣直譯本！《追憶似水年華》完整繁中版10月重啟百年閱讀旅程

《追憶似水年華》全新設計，細緻線條在封面蔓延，如普魯斯特筆下千絲萬縷的思緒與記憶。（聯經出版提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由聯經出版公司啟動的《追憶似水年華》全新中文譯本計畫，歷時4年打造，首次邀請台灣7位頂尖法語譯者共同完成、直譯自法文原著的完整繁體中文版，全文約200萬字，並隨書附上涵蓋音樂、文學、歷史、藝術、飲食5大面向的補充注釋本，逾500則延伸註解，邀請讀者慢讀、深讀、細品法式經典文學。

《追憶似水年華》邀集7位台灣知名法語譯者翻譯，歷時多年由原文直譯高難度經典法國文學。（聯經出版提供）

《追憶似水年華》（À la recherche du temps perdu）是法國文學巨匠馬塞爾・普魯斯特的經典，被譽為20世紀偉大小說之一，以細膩的意識流筆法描寫19世紀末巴黎上流社會的愛與孤獨，也是寫給「時間與記憶」的長情書。聯經表示，此次新譯本由「台灣法語譯者協會」前理事長吳坤墉統籌，譯者包括邱瑞鑾、陳文瑤、許雅雯、石武耕、陳郁雯、馬向陽、林德祐，各自負責一冊，並透過定期會議互審，統整譯名與敘事節奏，確保語感貼近當代繁體中文。吳坤墉形容：「翻譯普魯斯特是每位法語譯者的里程碑，難度不只是篇幅，而是那種語意的細密與曖昧。」

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《追憶似水年華》套書設計邀請「三頁文・顏伯駿」團隊操刀，展現極致美學。（聯經出版提供）

譯者們咸認為，經典需要不斷重譯，因為語言與時代脈絡會老去。30年前的中譯本多半源於簡體中文直譯，而現代繁體中文的用語與節奏已大不同，重新翻譯才能為新一代讀者開啟新的閱讀感受。林德祐指出：「普魯斯特的作品就像遠方的地平線，每隔一段時間，都該用新的語彙重新詮釋。」

石武耕表示，如今的社會氛圍，甚至比百年前更貼近普魯斯特的世界，「我們有更多能精準描繪情境的詞彙，比如文青、出櫃、凡爾賽、政黨對立。」

除了譯文革新，聯經亦邀請三頁文・顏伯駿操刀設計，全套7冊封面色階由淺至深，象徵時間流轉與情感層疊；低彩漸層搭配隱凸壓紋與燙金細節，平裝書盒與法式軟精裝「噴繪典藏套組」同步推出，後者以不同花卉主題對應每冊內容，呼應普魯斯特對感官與記憶的文學探問，讓套書成為一件21世紀的「閱讀藝術品」。補充注釋本由音樂評論人焦元溥、文學研究者林佑軒、歷史學者楊尹瑄、美術史專家鄭治桂與譯者石武耕共同撰寫，為讀者補上閱讀普魯斯特時的文化坐標，帶領走入法國黃金年代的細節深處。

聯經表示，此次新譯本是對經典的重新致敬，也是一場跨越世代的文學實驗，期望讓《追憶似水年華》在繁體中文世界展開全新的生命，預計10月正式上市。

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