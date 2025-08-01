「請播A面第2首」熱力開展！深入露天歌棚到唱片行 一窺流行音樂演變

「請播A面第2首—台北流行音樂風景特展」即日起至10月19日，在台北市立文獻館樹心會館展出。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕「請播A面第2首—台北流行音樂風景特展」即日起至10月19日，在台北市立文獻館樹心會館展出，展覽將文獻史料化身9首樂章，如淡水河畔思鄉曲、民歌西餐廳熱門風光、唱片公司創造歌壇奇蹟等，呈現1950至90年代流行音樂軌跡，復刻3大流行音樂場景，營造跨世代共感體驗。

局長蔡詩萍看展。（記者孫唯容攝）

策展顧問陳秀男老師分享製作唱片得費心計算Ａ、Ｂ面歌曲時間相當、不能空白的趣事，更提及唱片A面第2首歌往往不是專輯主打，但可能是唱片公司力推或是你我心中重複回播的那一首。

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在展覽中觀眾可近距離欣賞黑膠、黑膠唱機、卡帶、卡帶座機、CD、歌本、海報與秀場服飾等珍貴展件。（記者孫唯容攝）

文化局長蔡詩萍指出，這次展出許多經典老歌，時代一直往前走，老是緬懷過去的音樂，愧對大家為了前進的付出與努力，但是每個人都有想要緬懷的過去，聽到歌手演唱這些歌曲都讓人非常感動，彷彿返回心中青春的時代，文化局也在萬華推廣紅包場、茶室文化，希望讓世代認識這些休閒文化。

展覽中觀眾可近距離欣賞黑膠、黑膠唱機、卡帶、卡帶座機、CD、歌本、海報與秀場服飾等珍貴展件。（記者孫唯容攝）

文化局表示，這次展覽從淡水河畔的露天歌棚、西本願寺排練的樂團，到西洋音樂盛行與民歌運動的興起，一路到歌廳秀的夜生活與唱片產業的黃金年代，呈現流行音樂在台北的演變；展場化身9首主題樂章，復刻3大流行音樂場景，呈現流行音樂的發展軌跡，在展覽中觀眾可近距離欣賞黑膠、黑膠唱機、卡帶、卡帶座機、CD、歌本、海報與秀場服飾等珍貴展件，一次聽足半世紀的城市之歌，喚起打開唱盤和收音機、逛唱片行、追星聽團和人手隨身聽的記憶風景。

文化局表示，本次特展不僅止於重現過去的歷史與回憶，也期待成為下一代人引領台北音樂潮流的前哨，響應2025「潮臺北TRENDY TAIPEI」國際都會型音樂節，本次特展第一波特別企劃，將把展場變身流行音樂舞臺，將在8月8日、9日晚間推出「我和我爸爸的青春歌單」、「復古不老派對」原創LIVE音樂會，邀請大家徜徉在經典歌聲中歡度父親節。

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