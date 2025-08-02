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上任439天看見台灣a-We飄揚在大阪天空 李遠喊話祈求一件事

2025/08/02 00:18

看見超人氣吉祥物a-We在大阪天空亮相，文化部長李遠有感而發。（翻攝自李遠臉書）看見超人氣吉祥物a-We在大阪天空亮相，文化部長李遠有感而發。（翻攝自李遠臉書）

〔記者凌美雪／日本報導〕文化部策畫的大型展演活動「We TAIWAN」，將於今天晚間在大阪揭開序幕，時值關西世博最多國際觀光客的暑假期間，不僅有長達3個星期的時間，都可在大阪看到台灣多元的文化藝術展演活動。在開幕前夕，文化部政務次長王時思特地帶領演出團隊舉行祈福儀式；百年古蹟大阪市中央公會堂外，超人氣吉祥物a-We也於昨日正式亮相。

這一天最讓人感動的，應該是見到冉冉升上大阪天空的a-We空飄氣球。象徵台灣這座處於不同陸地板塊、溫度洋流、季風交匯處的奇蹟之島，始終以開放姿態面對世界，並形塑成包容、彈性、適應生存的應變韌性，a-We做為「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」的主視覺，就像是一個在困境中擠壓出來的希望泡泡。

因為另有公務無法親自前往大阪主持開幕之夜的文化部長李遠，看見直徑2.8米的a-We氣球，順利通過升空測試，首度在中之島公園河岸飄上20公尺高空後，晚間也在自己的社群平台貼文說出自己的感動：由吳念真和楊大正發起，從募資平台所募到來自台灣各地願意情義相挺朋友們的資助，「使我肩膀上那隻小小，但是很沉重的a-We，終於在今天正式飄在大阪的天空了。」

今天是李遠接任文化部長第439天，他說，「想要做的事情已經陸續完成，8月是夏天最後一個月，祈求未來台灣能夠繼續平安向前走。更希望這份來自台灣民間最溫暖的力量，成為飄揚在大阪天空中最自由、療癒的風景，象徵台灣民間和政府的團結，也代表台灣和日本之間的堅固友誼。也歡迎全世界跟著a-We的飄揚，看見台灣。」

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