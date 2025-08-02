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８條腿的神祕新角色要來了！「好餓的毛毛蟲秀」12月吃進北藝中心

2025/08/02 09:47

《好餓的毛毛蟲秀》依循繪本作家艾瑞・卡爾的插畫風格製作，保留鮮明色彩與生動筆觸。（環心娛樂製作提供）《好餓的毛毛蟲秀》依循繪本作家艾瑞・卡爾的插畫風格製作，保留鮮明色彩與生動筆觸。（環心娛樂製作提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心（北藝中心）2025下半年將協助推出8檔風格多元的節目，其中由環心娛樂製作有限公司帶來的《好餓的毛毛蟲秀》，將於12月19日至21日在北藝中心球劇場演出，邀親子觀眾一起穿越繪本世界，與毛毛蟲和牠的動物朋友們展開奇妙冒險。

此劇改編自全球暢銷超過1.5億冊、被翻譯成66種語言的經典繪本，由多位專業演員操控超過75隻動物偶，帶觀眾走進艾瑞克・卡爾（Eric Carle）的4部經典作品：《好餓的毛毛蟲》、《棕色的熊》、《10隻橡皮小鴨》與《好忙的蜘蛛》。演出雖為全英文，但語言簡單、畫面對應緊密，就像現場翻開了一本會動的繪本，2至7歲的小朋友也可以輕鬆融入劇情。

《好餓的毛毛蟲秀》製作人暨IP授權代表丁墾（右）與製作管理代表曾慧誠（左）。（北藝中心提供）《好餓的毛毛蟲秀》製作人暨IP授權代表丁墾（右）與製作管理代表曾慧誠（左）。（北藝中心提供）

製作人暨IP授權代表丁墾（Ken Dingledine）受訪時表示：「這齣戲的一大優點，就是整體的節奏與速度能讓孩子從頭到尾參與其中。孩子天生想與舞台上的演員和偶互動，透過『呼應』的方式，給觀眾空間。劇中有一句話：『最後一個加入演出的角色就是觀眾』，這句話在我們的演出裡完全成立。」他強調，故事轉換十分流暢，讓孩子的期待感一路累積，設計的台詞也能幫助孩子語言學習，「小小觀眾也可以跟著舞台上的演員一起練習。」

「棕熊」是另一個受歡迎的角色。（環心娛樂製作提供）「棕熊」是另一個受歡迎的角色。（環心娛樂製作提供）

《好餓的毛毛蟲秀》所有偶都依循艾瑞・卡爾的插畫風格製作，保留鮮明色彩與生動筆觸，讓觀眾宛如置身繪本之中，除了主角「毛毛蟲」備受觀眾喜愛，丁墾指出「棕熊」也是另一個受到歡迎的角色：「『棕熊』的出場永遠能讓孩子們激動尖叫，大家都想知道牠到底看見了什麼。」

《好餓的毛毛蟲秀》此次將帶來新版本演出，加入一個尚未曝光的神秘新角色，丁墾賣關子地說：「她有八條腿，不管其他動物怎麼分心，她依然忙著工作；她的午餐主要是昆蟲；她的網不是上網用的那種。」這位新朋友，將為熟悉的故事增添新驚喜。

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