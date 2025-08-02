台灣a-We在日爆紅 大阪開張首日掀搶購潮 最夯這款10分鐘賣破紀錄

VS.場館內販售「We TAIWAN」周邊商品，掀搶購熱潮。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由文化部策畫赴日舉辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，為期3週的馬拉松式大型展演活動，今（2）日正式啟動，位於梅田的VS展覽空間，一大早就湧現排隊人潮，搶購吉祥物「a we」的周邊文創商品。其中，玻璃扭蛋、娃娃吊飾最搶手，尤其扭蛋在短短10分鐘內就售出百顆。

「a we」的周邊文創商品，玻璃扭蛋與娃娃吊飾最受歡迎。（文化部提供）

超人氣吉祥物 a-We 系列周邊商品由文化部攜手文化總會共同推出，在建築大師安藤忠雄設計的展演館 VS. 登場販售。文總表示，正式開館前即有大批民眾提前排隊，開店瞬間湧入上百人搶購，現場人潮絡繹不絕。VS. 場館販售的周邊商品，包含 a-We 娃娃吊飾、徽章、襪子、聯名手機殼、玻璃扭蛋、貼紙，以及日本會場限定的漁夫帽，全數由台灣設計、台灣製造。

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VS.場館展覽開放首日，湧現長長排隊人龍等待入場參觀。（文化部提供）

文總指出，現場不少民眾直接選購內含娃娃、扭蛋、四入徽章、貼紙的大禮包，一次打包所有人氣商品，滿足收藏願望，展現 We TAIWAN 吉祥物 a-We 的超人氣，不僅深受台日粉絲及來自各地旅客喜愛，也在網路上引發討論熱潮。

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