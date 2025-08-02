說唱、嘻哈、活戲全都來！《別叫我成功》重返舞台再問「成功是什麼」

《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》2024演出劇照。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心（北藝中心）2025下半年將協助推出8檔風格多元的節目，其中由綠光創藝出品、嚎哮排演聯合製作的《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》，將於10月3日至12日在北藝中心球劇場登場。

歷經5年打磨，該劇自台中國家歌劇院首演便獲好評，靈感取自百老匯音樂劇《漢密爾頓》，從台灣文化與歷史出發，是一封寫給家庭與土地的劇場情書，也是一場對「成功」定義的重新拷問。延續嚎哮排演一貫的劇場風格，結合說唱、影像與網路語感，挑戰觀眾對音樂劇的既有想像。音樂由創作人張清彥量身打造，融合R&B與嘻哈節奏，為舞台注入強烈律動感。

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《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》由嚎哮排演黃建豪（左）與蕭東意主演。（北藝中心提供）

嚎哮排演共同創作暨主演黃建豪表示，《別叫我成功》源於台中國家歌劇院音樂劇孵育計畫，當時團隊還是音樂劇新手，「第一次演出服裝、音樂、燈光雖然齊備，但細節掌握度還不夠。」此次北藝中心版本將劇本刪減約30分鐘，情節更集中、情緒流動更流暢，「這次版本更精煉，也保留原班人馬演出，最後還準備了一首安可曲送給觀眾。」

《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》2024演出劇照。（北藝中心提供）

黃建豪透露，創作過程中與張清彥一邊討論劇情、一邊即興創作音樂，「這種邊走邊生的方式，讓劇本和音樂自然長在一起。」他也認為，台灣劇場正逐步養成「先試演、再改進」的長線製作模式，能讓作品走得更遠。另一位共同創作暨主演蕭東意則坦言，這是他第一次演音樂劇，「我們嘗試做一種『嚎哮式音樂劇』，既有結構，也保留臨場發揮的空間，讓觀眾感受到現場『活戲』的魅力。」

《別叫我成功》用音樂與劇場追問，在現實與理想之間，什麼才是屬於自己的成功。

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