文博會開幕嗨到「愛你熊水」！同根生×Ponay卜耐合體嗆響台灣味

A Root同根生與原式Cover魅力爆棚的Ponay卜耐（中）於文博會開幕日聯手演唱。（記者董柏廷攝）

2025台灣文博會「水風景」今（2）日在松山文創園區正式開幕，除了文化策展與品牌商展接力登場外，今年更安排超過50場現場表演與觀眾同樂，以及10場涵蓋音樂、影像、策展、品牌跨界、科技文化等主題的專題講座。開幕首日，由金曲獎團隊A_Root同根生與原民歌聲魅力爆棚的Ponay卜耐同台，在松菸4號倉庫聯手開唱，為現場帶來一場濃縮台灣聲音的音樂盛宴。

A Root同根生與原式Cover魅力爆棚的Ponay卜耐（左）於文博會開幕日合體開唱。（記者董柏廷攝）

約40分鐘的演出，由同根生率先登場。樂團以笙、中阮等傳統樂器揉合電子與流行元素，搭配主唱游怡婷厚實靈動的嗓音，先帶來與「有河之靈」展間水燈互動展呼應的〈水燈祭典〉，隨後接連演唱〈台灣文蛤Huh？〉、〈山鬼阿妹〉、〈傘還未開〉等話題曲目，節奏明快、情緒充滿張力，吸引觀眾越聚越多。

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A Root同根生笙樂手楊智博（左）、主唱游怡婷，唱到high處，互尬誰蹲得低，場面逗趣。（記者董柏廷攝）

Ponay卜耐隨後身穿一襲紫藍色風衣搖擺進場，與同根生合唱別具原民風味Cover版陳一郎〈行船的人〉，開口便讓現場響起驚嘆聲與掌聲。他幽默自嘲「自己台語很菜」，但唱起台語歌卻十分「輪轉」，這次是他現場第二次演唱台語歌，有點緊張。接著他再度與同根生合作帶來陳一郎〈紅燈碼頭〉，渾厚嗓音與傳統樂器交織出獨特層次。

演出尾聲以同根生〈八寶公主〉做結，同根生巧妙將歌詞中「愛哩ki si」改成呼應文博會「水風景」主題的「愛你熊水」，瞬間引爆現場觀眾跟唱與笑聲。舞台與觀眾的距離在歌聲與節奏中被徹底消融，不少觀眾舉起手機跟拍。

同根生長年以台灣在地文化為創作靈感，不僅多次入圍金曲獎，更以《邊緣轉生術》奪下金曲獎最佳專輯製作人獎；而Ponay則擅長將原住民語調轉譯為各式流行金曲，無論是情歌、舞曲還是搖滾，都能唱出原民特有的直球式幽默。這次雙方在台上你來我往的音樂對話，讓觀眾在傳統與現代之間聽見全新的台灣聲音。

2025文博會「接海之島」展區，展出多部與「海｣相關的文學作品，包含蔡素芬《鹽田兒女》、夏曼．藍波安《冷海情深》、黃春明《看海的日子》等。（記者董柏廷攝）

今年台灣文博會除了松山文創園區的文化策展區外，南港展覽館的品牌商展將於8月5日登場，匯集來自全台的創意品牌與特色商品。更多活動詳情可上2025台灣文博會官網與臉書專頁查詢。

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