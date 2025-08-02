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以科技為軸讓世界看見台灣文化 3星期馬拉松展演今在世博之城揭幕

2025/08/02 20:07

開幕首日由藝術報國團隊的《艾拉—相遇中之島》，在大阪市中央公會堂戶外演出打頭陣。（記者凌美雪攝）開幕首日由藝術報國團隊的《艾拉—相遇中之島》，在大阪市中央公會堂戶外演出打頭陣。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／大阪報導〕由文化部策畫的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，為期3週的馬拉松式大型展演活動，今（2）日起跑，開幕之夜於晚間7點在梅田的VS.空間登場，文化部政次王時思代表台灣歡迎出席晚會的所有貴賓，包括駐日代表李逸洋、日本台灣交流協會會長隅修三、2025日本國際博覽會協會海外宣傳部長吉村佐知子，以及日本政界、僑界、文化界等，超過150人與會。

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」開幕之夜合影，左起台灣駐大阪辦事處處長洪英傑、文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍、文化部政次王時思、駐日代表李逸洋、日本台灣交流協會會長隅修三、日本世博海外宣傳部長吉村佐知子、右5為文化總會秘書長李厚慶。（記者凌美雪攝）「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」開幕之夜合影，左起台灣駐大阪辦事處處長洪英傑、文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍、文化部政次王時思、駐日代表李逸洋、日本台灣交流協會會長隅修三、日本世博海外宣傳部長吉村佐知子、右5為文化總會秘書長李厚慶。（記者凌美雪攝）

因另有公務無法親自赴日的文化部長李遠，透過影片表達感謝，他說，這場文化盛宴籌備了非常久，過程中充分感受到台日之間的友情與善意，手牽著手，一起在世博之城搭建展現台灣文化的舞台，這份溫暖善意，「已經穿過海洋直達台灣人民的心裡」。李遠說，「We TAIWAN」端出最傳統、最新科技、最有創意的台灣文化內容，小小的台灣就像可愛的a-We，很能包容、接受豐富多元的文化。李遠還以台灣最富人情味的說法，「樓上揪樓下、厝邊揪隔壁」，邀請日本及全世界「一起來We TAIWAN找我們玩」。

文化部長李遠透過影片感謝日本政界、僑界還有文化界的朋友們對台灣的關心和支持。（文化部提供）文化部長李遠透過影片感謝日本政界、僑界還有文化界的朋友們對台灣的關心和支持。（文化部提供）

文化部政次王時思表示，台灣是以科技聞名的島嶼，今天我們更希望來示範我們如何將科技運用在文化的展現上，所以我們在不同的場館、不同地方的每一場表演，後面都有一道科技的軸線。但我們想說的是，科技再絢爛，它的目的仍然是為了留住人類那些不會改變的存在，比如那些瞬間就是永恆的藝術，希望能帶大家更認識多元的台灣。

「We TAIWAN」首週活動包括VS.空間的核心展覽「台灣光譜」、中之島童書之森的「台灣繪本、佮意啦」，以及中央公會堂首演的《黃翊與庫卡》、戶外表演《艾拉—相遇中之島》與《狩siù》拚場feat.電氣神將。詳情可詢官網。

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