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逾3.5萬人兩廳院廣場共賞「毛月亮」 林強驚喜現身打造夏夜「全民大舞池」

2025/08/02 23:06

逾3.5萬人今日在兩廳院廣場共賞雲門舞集戶外公演《毛月亮》（記者董柏廷攝）逾3.5萬人今日在兩廳院廣場共賞雲門舞集戶外公演《毛月亮》（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國泰長期支持的「雲門舞集戶外公演」計畫，今年邁入第30週年。雲門舞集今（2）日晚間在台北國家兩廳院藝文廣場登場，演出藝術總監鄭宗龍備受國際肯定的舞作《毛月亮》，並在演後與音樂人林強、新媒體藝術團隊超維度（Dimension Plus）跨界合作，將舞蹈、音樂與電子視覺交織成一場「全民大舞池」，吸引逾3.5萬名觀眾共聚廣場。

《毛月亮》舞者化身為獸，引領觀眾觀看姿特各異的身體地景。（記者董柏廷攝）《毛月亮》舞者化身為獸，引領觀眾觀看姿特各異的身體地景。（記者董柏廷攝）

雲門舞集藝術總監鄭宗龍在演出前致詞表示，「要通過『廣場』的考驗並不容易，但我覺得自己很幸運，因為有堅強的雲門舞者做為後盾。」他並提到，「毛月亮指的就是『月暈』，古語言：『礎潤而雨，月暈而風。』我與舞者們共同追尋屬於這個時代的風。」他觀察到，人們的生活因科技而有了巨大的轉變，因此希望在舞台上呈現一個如「黑盒子」般的畫面，探索人與科技共處的可能。「我想提醒大家，不要忘記身體的美好。身體是最好的禮讚，人們也可以與科技、與LED光影共舞。」

今年適逢雲門舞集戶外公演30週年，儘管正值8月高溫，午後台北降下滂沱大雨，傍晚雲開雨歇，觀眾陸續進場，從舞台前排一路延伸至音樂廳階梯與廣場四周。當夜幕低垂，舞台中央的電子光影裝置隨音樂律動閃爍，光與影在廣場上流轉，舞者自黑幕中緩緩現身。低沉的電子節拍與高頻的合成音交錯，如潮水般推動舞作節奏，時而凝滯、時而奔放，為全場鋪展出一種既緊張又迷離的氛圍。

《毛月亮》在舞台上呈現一個如「黑盒子」般的畫面，探索人與科技共處的可能。（記者董柏廷攝）《毛月亮》在舞台上呈現一個如「黑盒子」般的畫面，探索人與科技共處的可能。（記者董柏廷攝）

《毛月亮》是鄭宗龍於2019年編創，由國家表演藝術中心三館共同製作，作品揉合人文、科技、當代與未來的議題，舞台調度與視覺設計緊密呼應音樂節奏，透過光影變化延展舞者動作的張力，形成具穿透力的舞台語彙。舞者們在光影之間展現流暢而有力的肢體線條，動作時而爆發、時而收束。舞台上的LED板也隨之變換畫面，與舞者的身影相互映照。觀眾席間不時傳來低聲驚嘆，有人靜靜凝視，有人微微隨節奏擺動，同時被牽引進入一個荒誕而引人入勝的小宇宙。

演出尾聲，雲門舞集加碼舉辦「全民大舞池」活動，廣場氣氛由專注凝視轉為熱烈互動。由林強操控電子音樂，超維度投射出的光影在舞台與觀眾之間流動，雲門舞者帶動觀眾起身共舞，隨著節拍加快，人群中響起笑聲與呼喊，孩童、青年、長者都隨音樂舞動，廣場瞬間化為一片開放、流動的舞池。

演出尾聲，雲門舞集加碼舉辦「全民大舞池」活動，由林強（舞台右側右3）與超維度、以及雲門舞者帶動觀眾共舞。（記者董柏廷攝）演出尾聲，雲門舞集加碼舉辦「全民大舞池」活動，由林強（舞台右側右3）與超維度、以及雲門舞者帶動觀眾共舞。（記者董柏廷攝）

雲門舞集表示，「雲門舞集戶外公演」將於9月繼續巡演至屏東、宜蘭、嘉義與新竹等地，邀請更多民眾在星空下共賞舞蹈與音樂的魅力。詳詢「國泰雲門隨行吧」官網。

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