文化世博揭幕 古屋圭司：台灣想讓世界看到的，日本也想一同來傳達

文化有著連結人與人的力量，古屋圭司錄影祝賀台灣在大阪的文化世博成功。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，昨（2）日晚間在大阪梅田VS舉辦開幕之夜，多位與台灣友好的日本政、商界代表都表達祝賀，日華議員懇談會會長古屋圭司更表示，「台灣想讓世界看到的，日本也想一同來傳達」。

古屋圭司雖因有公務而無法親自到場，但透過影片說明，台灣的歷史、自然、藝術及飲食文化等，「各方面都獨具特色，是「美麗又有強大力量的島國」。他認為，日本與台灣一直都是最值得信賴的好朋友，「所謂文化、它有著連結人與人的力量」，期盼透過此次活動，讓日本及全世界都能更理解台灣的存在，並喜歡上台灣，「台灣想讓世界看到的，日本也想一同來傳達」。

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日本台灣交流協會會長的隅修三則親自出席並表示，「We TAIWAN」是他今年6月就任後的第1次公務行程，看見台灣最頂尖及具代表性的藝術家與創作者，以電影、表演藝術、文學作品、虛擬實境等，展現台灣獨特的文化及一流的科技，相信將是日本人更深刻了解台灣的絕佳機會。台日共同擁有民主、自由及法治的價值觀，且有密切的經濟與人員交流，不僅是極為重要的合作夥伴，也是重要的朋友。

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