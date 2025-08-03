自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

文化世博揭幕 古屋圭司：台灣想讓世界看到的，日本也想一同來傳達

2025/08/03 01:08

文化有著連結人與人的力量，古屋圭司錄影祝賀台灣在大阪的文化世博成功。（文化部提供）文化有著連結人與人的力量，古屋圭司錄影祝賀台灣在大阪的文化世博成功。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，昨（2）日晚間在大阪梅田VS舉辦開幕之夜，多位與台灣友好的日本政、商界代表都表達祝賀，日華議員懇談會會長古屋圭司更表示，「台灣想讓世界看到的，日本也想一同來傳達」。

古屋圭司雖因有公務而無法親自到場，但透過影片說明，台灣的歷史、自然、藝術及飲食文化等，「各方面都獨具特色，是「美麗又有強大力量的島國」。他認為，日本與台灣一直都是最值得信賴的好朋友，「所謂文化、它有著連結人與人的力量」，期盼透過此次活動，讓日本及全世界都能更理解台灣的存在，並喜歡上台灣，「台灣想讓世界看到的，日本也想一同來傳達」。

日本台灣交流協會會長的隅修三則親自出席並表示，「We TAIWAN」是他今年6月就任後的第1次公務行程，看見台灣最頂尖及具代表性的藝術家與創作者，以電影、表演藝術、文學作品、虛擬實境等，展現台灣獨特的文化及一流的科技，相信將是日本人更深刻了解台灣的絕佳機會。台日共同擁有民主、自由及法治的價值觀，且有密切的經濟與人員交流，不僅是極為重要的合作夥伴，也是重要的朋友。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應