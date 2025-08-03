嘉義縣文化基地在松山文創亮相 台灣文博會展現在地魅力

竹製菜簍經設計後化身展台，象徵嘉義文化生命力。（屏東大學提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕2025年台灣文博會（Creative Expo Taiwan）昨（2日）至11日登場，嘉義縣文化觀光局在松山文創園區以「紋理．文旅」為策展主題，以文化部選出的六個具在地代表性文化基地作為主角，透過抽象符號表現，加上如堆鹽等文化體驗活動，展現文化觀光、社區參與與文創產業的深耕成果。

嘉義縣文化觀光局副局長宗金蘋（中）與策展團隊邀請民眾參觀。（屏東大學提供）

展覽由國立屏東大學文化創意產業學系教授葉晉嘉與正修科技大學視覺傳達設計系教授賴岳興策展，以抽象的文化符號、空間設計與在地工藝，建構兼具地方溫度與文化深度的展覽場域；嘉義縣文化觀光局副局長宗金蘋表示，「紋理之所」象徵文化脈絡的累積與地方生活的紋路，引導觀眾從視覺、觸覺與情感理解嘉義文化的多元面貌。

請繼續往下閱讀...

洲南鹽場的粗鹽體驗，受大小朋友喜歡。（屏東大學提供）

展場以抽象符號展示六處文化基地，大林慢城發展協會是運用萬國老戲院的電影膠捲作為發想，建構出雙環造型，以慢活精神表現小鎮生活美學；交趾剪黏傳統工藝文化基地以廟宇剪粘工藝的材料瓷碗作為碗型符號呈現；阿里山達邦Mayasvi文化路徑基地以男子集會所kuba的六角形屋頂為形狀，呈現Mayasvi祭典的文化符號；洲南鹽場以鹽山意象進行設計；培桂堂林開泰診療所舊宅用醫書的意象設計具有書卷外型的文化符號；優遊吧斯鄒族文化部落由鄒族常見在編織上的菱形紋作為設計。

葉晉嘉表示，展區由嘉義縣崙尾天赦竹編發展協會所製作的菜簍做為展台，是選取台灣在地桂竹，加以炭火烤軟再造型，讓展區飄散著微微的炭火味，再透過光影讓昔日市場常見的菜簍產生新的生命力。

免費的文化體驗活動有地方職人教學與互動，如堆鹽趣味競賽、鄒族風笛製作、馬賽克拼貼創作、防蚊包製作、彩繪培桂堂建築與親子洗愛玉等；民眾來「紋理．文旅」展區，可瞭解嘉義縣多元文化紋理編織而成的故事，體驗文化多樣性與地方轉型的深厚力量。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法