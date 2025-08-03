新竹藝文高地三大工程之一 文創館主體完工八成

「新竹文創館」採ROT促參模式，建築主體工程進度目前已完成約八成。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府在公道五路的藝文高地規畫「兒童探索館」、「國際展演中心」以及「新竹文創館」三項工程，目前新竹文創館目前建築主體工程進度已達八成，預計2027年上半年啟用，未來將規畫成展演空間、文創商辦、商場與餐飲等複合機能。

文化局表示，新竹文創館為三連棟建築，面積4300坪，採ROT促參模式，目前建築主體工程進度已完成約八成，部分鷹架已拆除，續行內部裝修與招商作業。

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另外，原為天燈造型的世博台灣館，投入2.3億元轉型打造兒童探索館，歷經2次契約變更，展延竣工至2021年12月，然因統包商因財務問題，2022年4月起工程進度不斷落後，市府還找來專家學者輔導、檢討無效，2022年9月終止契約，工程進度近八成。

文化局指出，市府已重啟兒童探索館工程，規畫設計監造案於6月決標，整體空間規劃繼續以科普教育及探索為核心，提供兒童為主的體驗式學習，打造具指標性的兒童體驗教育中心，預計於11月完成整體規畫與基本設計。

而國際展演中心統包案2020年9月開工，但2022年10月起因統包商管理及施工品質不佳等，導致工程嚴重落後，最終於2023年5月終止契約迄今。文化局說，國際展演中心暨停車場新建統包工程目前正辦理中途結算，未來開發規畫正研議公私協力可行性，並檢視財政收支畫分法修法後地方財源，重新開發規畫。

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