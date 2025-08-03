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九把刀 vs 羅智強互槓《獵人》台詞 網友留言區開戰

2025/08/03 11:48

知名作家兼導演九把刀今年1月簽署罷免國民黨立委羅智強連署書，上月25日再於臉書引用日本動漫《獵人》台詞寫下「請外來人士離開」，引發關注（資料照，記者陳逸寬攝）知名作家兼導演九把刀今年1月簽署罷免國民黨立委羅智強連署書，上月25日再於臉書引用日本動漫《獵人》台詞寫下「請外來人士離開」，引發關注（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕知名作家兼導演九把刀今年1月簽署罷免國民黨立委羅智強的連署書，上月25日更在臉書引用日本動漫《獵人》台詞「對不合格的作弊玩家，大喊一聲！BOOK！」，並附上「請外來人士離開」字樣，引發關注。羅智強今（3）日在臉書發文反擊，指九把刀雖未直點名，但針對意味明顯，更痛批此說法是否定身分、貶損歸屬，「我不同意，也不接受！」

羅智強強調，自己花蓮出生、基隆長大，在高雄讀書、服役，於台北成家，「生於斯長於斯，台灣是我最深的牽掛與故鄉」。他批評九把刀的說法就像《獵人》中「遊戲主宰者的特別咒語」，質疑這是執政者劃分「本地人」與「外來者」的手段，與GI篇的「炸彈魔」無異。他感謝多數選民以「不同意罷免」鐵票否決不厚道的外來人士論，也擊碎了「一黨獨大」的特別咒語。

羅的貼文一出，留言區瞬間開戰，網友對九把刀火力全開。有人譏諷「原來九把刀，也不過是此等貨色」、「九把草是這種人，瞧不起」，甚至有人酸他「是在對小三喊話嗎？那才是真正的外來人士」。

也有網友質疑九把刀的道德形象，「他是外遇人士吧」、「拍片要補助吧！」；更有人把矛頭指向族群對立，「所謂外來人士，當然指外省人？但三四百年前祖先不都是從對岸來的嗎？搞分化撕裂的，不是綠共有是誰？」

不少留言直指這是「權力的傲慢」、「霸凌」與「製造對立」，還有網友回到《獵人》哏諷刺，「那年我們一起唾棄的九把刀」、「札男挺札男」、「對這塊土地而言，我們都是外來者，又有誰有資格要別人離開？」

在批評聲浪中，也有人感嘆，「明明生長在同一片土地上，為何要分化對立」、「真是執政者仗勢欺人，搞得人與人間永無止境撕裂」。

截至目前，九把刀對羅智強與網友的回應尚未再度發表新聲明，但雙方這場從動漫台詞延燒出的政治互槓，已讓社群開戰。

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