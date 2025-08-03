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嘉縣民雄城鄉聯盟實境解謎8/4登場 破關可抽iPad等獎項

2025/08/03 14:36

民雄城鄉聯盟執行長許聖昌歡迎大家來民雄參加實境解謎遊戲。（記者蔡宗勳攝）民雄城鄉聯盟執行長許聖昌歡迎大家來民雄參加實境解謎遊戲。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣民雄城鄉聯盟串連在地店家推出實境解謎遊戲，8/4-10/31創出民雄謎樣遊程，參與者實地走訪在地特色店家挑戰6道融合歷史、文化與場域特色的謎題，成功破解者就可以參加抽獎，最大獎為iPad，獎項豐富，歡迎大家來走訪解謎。

民雄城鄉聯盟串連在地店家推出實境解謎遊戲。（記者蔡宗勳攝）民雄城鄉聯盟串連在地店家推出實境解謎遊戲。（記者蔡宗勳攝）

民雄城鄉聯盟執行長許聖昌指出，首度推出的謎樣遊程，亮點之一為與嘉喻戶曉文化工作室合作推出的「民雄城市實境解謎遊戲」，期盼透過遊程設計與藝術創作的結合，讓更多人看見民雄的地方特色與青年創意，喚起對在地文化的共鳴，促進地方觀光與產業發展，打造文化旅遊新亮點。

民雄鄉長林于玲肯定城鄉聯盟創意豐富，繼民雄風味飲食探索結合在地青農食材與創意料理，獲得熱烈迴響後，現在又推出實境解謎遊戲，以更豐富多元的方式讓大家了解民雄在地文化。

民雄城鄉聯盟同時也發表「一樂酒家動畫」，是由七星藥局藥師吳嘉文手繪的經典復古畫作，透過Wanyu療畫室插畫師蔡菀俞轉化為動畫，重現民雄一樂酒家昔日風華，現場掃描QR Code，即可一秒穿越至民雄最繁華的時代，沉浸於懷舊與創新的交織魅力。

民雄城鄉聯盟實境解謎遊戲配合的特色店家。（記者蔡宗勳翻攝）民雄城鄉聯盟實境解謎遊戲配合的特色店家。（記者蔡宗勳翻攝）

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