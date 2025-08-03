動漫《獵人》台詞跨進政治圈 九把刀與羅智強隔空交鋒引熱議

作家九把刀。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕日本經典動漫《獵人》（HUNTER×HUNTER）的台詞，近日意外成為台灣政治攻防的焦點。知名作家兼導演九把刀，上月25日在臉書談及罷免國民黨立委羅智強時，引用該作Greed Island篇的經典台詞：「對不合格的作弊玩家，大喊一聲！BOOK！」並附上「請外來人士離開」字樣，引發罷免支持與反對陣營的激烈反應。

原本是漫畫中遊戲世界的情節台詞，九把刀將其移植到現實語境後，瞬間轉化為帶有「驅逐」或「淘汰」意味的隱喻，也迅速在社群媒體上延燒。羅智強今（3）日於臉書回應，雖然九把刀未直點名，但針對意味明顯，質疑此語否定了他的身分與歸屬感，表示「我不同意，也不接受！」並形容這種做法如同《獵人》中「只有遊戲主宰者才能用的特別咒語」，暗批是劃分「本地人」與「外來者」的政治討論。

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九把刀日前引用動漫《獵人》台詞劇情，掀起討論。（圖片取自九把刀臉書）

有出版社漫畫線編輯指出，動漫台詞在社群政治討論中有2大特性：第一是高辨識度，知名作品中的經典台詞，一旦出現便能被粉絲立即捕捉並擴散；第二是衝突張力，當輕鬆娛樂語言與嚴肅政治議題並置，會創造出鮮明的反差感，增加傳播力。

年輕世代對經典作品的熟悉度，使得引用動漫台詞能引發共鳴，並在社群平台擴散，然而，跨界語言移植亦伴隨風險，當原本屬於虛構故事的台詞被賦予現實政治意涵時，不同立場者可能有截然不同的解讀，甚至讓原意被爭議化。

作家九把刀與立委羅智強引用《獵人》台詞的發文，雖然原意未必在於製造對立，卻成為流行文化與政治語言深度交錯的新案例，引發超越原作情境的現實漣漪。

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