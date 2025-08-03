林強也跳了！雲門舞集雨後開舞 3.5萬人嗨爆兩廳院廣場變大舞池

音樂人林強（右1）昨日也加入雲門戶外公演《毛月亮》演後加入雲門舞者在台上「群舞」。（李佳曄攝，雲門舞集提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕陪伴台灣走過30年的「國泰雲門隨行吧」戶外公演，昨（2）日晚間在台北國家兩廳院藝文廣場盛大登場。雨後的廣場擠進超過3萬5千名觀眾，刷新疫情以來單場最多觀眾紀錄。

2025「國泰雲門隨行吧」台北場演前雲門舞蹈教室帶全民律動。（李佳曄攝，雲門舞集提供）

今年的戶外公演由雲門舞集藝術總監鄭宗龍編舞的《毛月亮》擔綱演出，這也是作品自2019年首演以來的第30場。午後雷陣雨沒澆熄觀眾熱情，有人提前一晚卡位，更多人帶著野餐墊、輕食與家人朋友進場，先在演前跟著舞者暖身律動，等著雨停後在月光下迎接開演。鄭宗龍在演出結束後，也為30週年許願：「國泰民安，風調雨順。」並邀全場觀眾共同為受災鄉親祈福。《毛月亮》融合科技與舞蹈，將光影、LED與舞者的肢體交織，隱喻現代人與自然的距離，因而被英國《每日電訊報》選為「2023年度最佳舞作」。

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雲門藝術總監鄭宗龍（左起）、國泰金控總經理李長庚及國家兩廳院總監劉怡汝與現場3.5萬名觀眾合照（劉振祥攝，雲門舞集提供）

特別的是，今年演後加碼舉辦「全民大舞池」，由音樂人林強與新媒體藝術團隊「超維度」帶來電子音樂與AI生成視覺的即興派對。隨著節拍與光影變幻，雲門舞者衝進觀眾席揮手邀舞，數萬人瞬間站起來跟著擺動。最驚喜的是，林強在最後一曲時也走上舞台，與舞者並肩起舞，舞步跟上節拍又帶著他獨有的輕鬆韻味，讓現場氣氛推到最高潮。觀眾席中有爸爸背著小孩跳、有銀髮族舉著雙手旋轉，還有人直接在廣場中央跟陌生人合跳成圈。

國泰與雲門自1996年合作推動戶外公演，足跡遍及台灣各縣市，將國際級舞蹈藝術帶進城市與鄉鎮。2024年「國泰雲門隨行吧」將自九月起展開社區巡演，預計走訪4個縣市，讓更多人零距離感受雲門的舞蹈魅力。

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