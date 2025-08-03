王鴻薇指稱補助大支侍奉旨給飯 文化部：僅部分補助且皆依專業審酌

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕國民黨立委王鴻薇昨（2）日質疑饒舌歌手大支的公司4年內從國家拿了至少2029萬7019元，今再指大支有一支影片「交易制度饒舌歌曲《零股交易》及幕後訪問」，獲證交所補助300萬元。

王鴻薇指稱，由大支獨資資本額10萬元的「人人有功練音樂工作室」，文化部在111年到114年間給了1029萬7019元，證交所從112到114年間給了1000萬元，「換言之大支就是蔡英文和賴清德點名可以拿『合法的飯』」。

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對此，文化部表示，文化部對於各項補助皆依程序經專業審酌，以「人人有功練音樂工作室」所提《校長兼撞鐘》第3季計畫為例，經邀請學者專家審查認為計畫目的為結合網路平台推廣台灣嘻哈音樂及培育流行音樂人才，因此核定以部分補助，並非針對個人或單首歌曲補助。

文化部強調，支持文化發展為核心任務，對於民間團體申請補助資源皆依規定辦理，補助計畫無涉創作內容審查及價值判斷。

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