丫鬟變戀愛軍師！台灣豫劇團《花園贈金》爆笑又暖心

台灣豫劇團2025年「唱秋」公演《花園贈金》由張瑄庭（左）飾演黃桂英、孫紫峮（右）飾演丫鬟春紅。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣豫劇團2025年「唱秋—豫見青主角」薪傳公演將於9月13日至14日在高雄中山堂劇場登場，新生代演員將挑戰從愛情機智、三國武打到仙界神話的多重角色，全面展現舞台能量。

在《花園贈金》中，孫紫峮飾演的丫鬟春紅，是全劇靈魂人物。她以智慧與勇氣幫助張瑄庭飾演小姐黃桂英追求愛情，並以豫劇Rap花語唱段推動情節，讓傳統劇目多了現代感。

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《戰馬超》由劉冠廷與邱昭源分飾馬超與張飛，兩人從白天廝殺到黑夜，完成多組高難度的「紮靠對打」與「卸靠短打」動作，充分展現武戲張力與默契。

《八仙過海》舞台氛圍轉入奇幻神話，瑤池蟠桃宴後八仙乘興渡海，卻遭東海金鰲搶奪花籃，引爆仙妖對決。謝文琪飾演金鰲，與蕭揚玲、劉建華、張瑄庭、新秀李安傑、何承軒、劉冠廷同場演出，法寶齊出，場面熱鬧。

三齣劇目分別展現智、力與奇幻的多元風格。此次演出由國家文藝獎得主王海玲、高雄文藝獎得主殷青群、傳藝金曲獎雙金得主周以謙共同打造，是戲曲傳承與創新的重要歷程。詳詢OPENTIX。

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