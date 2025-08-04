舞台秒變火場！「火神的眼淚」音樂劇唱出消防員的心聲與傷痛

北藝中心記者會上撥放《火神的眼淚》音樂劇片段。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心（北藝中心）2025下半年將協助推出8檔風格多元的節目，從兒童劇到當代議題劇場，涵蓋不同觀眾層。今年受矚目的焦點之一，就是全台巡演引爆口碑、讓觀眾淚灑現場的《火神的眼淚》音樂劇，將於8月22日至24日，在北藝中心大劇院回歸。

由故事工廠藝術總監黃致凱擔任改編、執導與作詞，金馬常客王希文擔綱音樂執導與作曲，卡司集結楊大正、方宥心等23位實力派音樂劇演員，全劇火力全開，將真實火場經驗與人性情感搬上舞台。去年首演時，不僅讓台下觀眾哭紅雙眼，更有來自台北市、新北市消防局的177位消防員到場觀戲，謝幕時全場起立鼓掌。

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故事工廠藝術總監黃致凱表示，音樂劇用音樂唱出消防員內心的孤寂與掙扎。（北藝中心提供）

黃致凱表示，這齣劇以擬人化的「火」為視角，重現火場驚心動魄的瞬間，並用音樂唱出消防員內心的孤寂與掙扎。劇情採迴旋敘事，從一場大火展開，逐步抽絲剝繭拼湊出殉職真相，呈現消防員面對救火、民眾、親情、自我之間的多重拉扯。黃致凱強調：「內行人可以看門道，觀眾也可以看熱鬧。」

視覺場面同樣是全劇亮點。舞台將真實呈現救護車、消防車、雲梯車、直升機垂降等場景，觀眾將從消防員第一視角體驗火場救援，宛如置身實境災難片。這不僅是對技術團隊的大挑戰，也是讓觀眾重新思考生命意義的契機。故事工廠表示，去年巡演時，觀眾不分年齡層都被觸動，許多人在演出結束後久久無法起身離席。

《火神的眼淚》音樂劇再度透過藝術凝視現實、喚起觀眾對公共服務與生命價值的深刻感受。

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