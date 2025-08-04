陳澄波 130 週年！尊彩藝術中心重現橫跨台日滬的百年風景

陳澄波〈綠蔭〉油彩、畫布，40F。1934。（尊彩藝術中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由尊彩藝術中心響應陳澄波文化基金會與國立台灣博物館的「走揣・咱的所在-陳澄波百三特展」，8月2日10月5日推出橫跨 1924 至 1947 年間的油畫精選展，邀請觀眾一次走進藝術家橫跨台灣、日本東京與中國上海的創作旅程。

展覽匯集20多件珍貴油畫作品，從台灣嘉義、淡水觀音山、淡水夕照等景緻，到東京、上海的重要地標，陳澄波以細膩的筆觸描繪多元文化與自然景觀的融合，也將對土地與人文的深厚情感留在畫布上。

請繼續往下閱讀...

尊彩藝術中心指出，這批作品見證了 1930 年代初期台灣農漁工商的現代化歷程，不僅具有珍貴的藝術價值，更蘊含社會與歷史意義。無論是農村田園、城市街景，或是河港漁舟，畫面都呈現出台灣社會在時代巨變中的多元面貌。

陳澄波〈滿載而歸〉油彩、畫布，30F。1936。（尊彩藝術中心提供）

陳澄波的畫作總會出現人物，哪怕只是在廣闊景色中點綴幾個身影，也能讓整幅作品流露出溫情與人味。尊彩藝術中心強調，這正是陳澄波藝術精神的重要部分，讓人與土地緊密相連。

尊彩藝術中心表示，陳澄波的創作，反映了他對不同文化的包容與接納，也展現藝術作為文明交流橋樑的力量。此次展覽不只是對一位藝術家的紀念，更是對百年來文化交流與多樣性的再思考。展覽期間，觀眾將可在同一空間內感受台灣在地風情與國際文化的交會，也有機會近距離欣賞藝術家筆下那些溫暖的人物與細膩的光影變化。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法