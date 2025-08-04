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黃翊與庫卡解鎖大阪名所與機器共舞 日人排隊1小時搶看

2025/08/04 07:00

《黃翊與庫卡》成為台灣文化世博第一個解鎖中央公會堂古蹟舞台的作品。（記者凌美雪攝）《黃翊與庫卡》成為台灣文化世博第一個解鎖中央公會堂古蹟舞台的作品。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／大阪報導〕台灣在大阪舉辦文化世博第2天，由編舞家黃翊的作品《黃翊與庫卡》進入中央公會堂大集會室首演，解鎖這個日本國家重要文化財的室內空間，機器人「庫卡」在百年古蹟裡，與舞者共舞，而它源於卡通《哆啦A夢》的靈感，也讓很多日本人感到新鮮有趣，在演後座談上，紛紛提出各種問題，回響熱烈。

《黃翊與庫卡》演出劇照。（文化部提供）《黃翊與庫卡》演出劇照。（文化部提供）

《黃翊與庫卡》預計昨、今2日共演出3場次，每場次開放預約600席都幾近全滿，昨日首演場14:30開演，1個小時前就有數百名觀眾排隊等待入場，從公會堂1樓排到3樓，經過吉祥物「a we」周邊商品的排隊人龍與選購商品的民眾，把公會堂大廳擠得幾乎水洩不通。

《黃翊與庫卡》將演出搭配口述影像，讓視障者也能接觸藝術，並於演現場提供庫卡模型讓視障者觸摸。（文化部提供）《黃翊與庫卡》將演出搭配口述影像，讓視障者也能接觸藝術，並於演現場提供庫卡模型讓視障者觸摸。（文化部提供）

《黃翊與庫卡》自2012年首演至今已巡迴19國，終於首次來到日本演出，團隊為此特別委請日本聲優團隊協助製作日語版的「口述影像」，讓視障朋友也能感受到他與機器人之間的情感。黃翊說，他從2017年開始將演出搭配口述影像至今，從國內外演出經驗中理解，藝術是要讓世界變得更好，能夠讓視障者也接觸藝術，就好像回到童年時的哆啦A夢，用溫暖、科技的方式讓世界更好。

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