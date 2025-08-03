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台編舞家攜國際名作返靈感原鄉 日人驚喜：原來是我們的哆啦A夢

2025/08/03 23:37

演後座談秀出黃翊小時手繪的哆啦A夢，夢想透過科技轉化為藝術作品酷卡。（記者凌美雪攝）演後座談秀出黃翊小時手繪的哆啦A夢，夢想透過科技轉化為藝術作品酷卡。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／大阪報導〕編舞家黃翊聞名國際的作品《黃翊與庫卡》，今日首登日本演出。團隊特別安排了演後座談，提問相當踴躍，從創作靈感、表達手法，甚至「機器人的心境」等，黃翊也毫不藏私地回應日本觀眾的提問。黃翊還說，他很謝謝藤子不二雄創造了哆啦A夢，讓童年家境不是很好的他，可以靠著哆啦A夢得到養分，並開啟了他與機器人庫卡十幾年來互相陪伴分享的生命經驗。

庫卡每1分鐘的動作都需要花10多個小時寫定程式。（文化部提供）庫卡每1分鐘的動作都需要花10多個小時寫定程式。（文化部提供）

《黃翊與庫卡》創作靈感，源於黃翊小時候夢想擁有一個像哆啦A夢般的機器人陪伴，因而自學程式，讓生硬的機器手臂能溫柔地活動，甚至在與舞者的互動過程中，能有順暢的情緒拋接，有時像互相陪伴理解，有時像愛情，有時卻像意見相左甚至爭執相悖。日本觀眾看完後紛紛驚嘆：感覺機器也有生命。

《黃翊與庫卡》細膩、溫暖的人機共舞，讓日人讚嘆感覺機器也有生命。 （文化部提供）《黃翊與庫卡》細膩、溫暖的人機共舞，讓日人讚嘆感覺機器也有生命。 （文化部提供）

但人與機器之間之所以有這樣細膩的情感拋接，其實源自精準的程式設定，除了庫卡每1分鐘的動作都需要花10多個小時寫定之外，每一個場館、每一天的溫溼度，都會使機器人的動作在空間或地板距離的拿捏上產生危險，所以，當觀眾問黃翊「最困難是什麼？」的時候，黃翊說：是校正。

有觀眾認為作品的情感表達非常細膩，不禁好奇「庫卡」是不是也有自己的心情？黃翊說，自2012年首演以來，10幾年的相處，像是他把意念灌注給庫卡，有趣的是，他發現自己慢慢變老了，庫卡卻似乎一直停留在小孩子的純真與活力；他也曾預想，萬一有一天自己無法演了，所以曾請別的舞者取代他的角色，沒想到觀眾看了以後，紛紛表達感覺到一股低迷的氣氛，後來就不太敢嘗試，黃翊說，「其實我也很好奇庫卡在想什麼？」

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